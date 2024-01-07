Если надоели драники: рецепт нежных и сочных цибульников от участницы 'Мастер Шеф'

Если вы еще не пробовали это украинское блюдо, вы многое потеряли.

https://glavred.info/recipes/esli-nadoeli-draniki-recept-nezhnyh-i-sochnyh-cibulnikov-ot-uchastnicy-master-shef-10531247.html Ссылка скопирована

Цибульники жареные / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (kudriava.food)

Нет ничего проще, чем приготовить цибульники. Если драники надоели, предлагаем им интересный альтернативный рецепт, занимающий меньше времени и усилий.

Цибульники - простой рецепт

Ингредиенты:

лук - 500 г

мука - 100 г

яйца - 2 шт

разрыхлитель - 1 ч. л.

соль

перец

Лук нарезаем кубиком, заправляем солью, перцем, переминаем и оставляем мариноваться на 15 минут. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем, в отдельной миске взбиваем яйца (как на омлет). Когда лук промариновался, отжим из него сок. К луку добавляем взбитые яйца, перемешиваем, понемногу добавляем муку с разрыхлителем и хорошо все вымешиваем. Добавляем нарезанный зеленый лук и еще раз перемешиваем. Жарим цибульники до золотистого цвета на малом огне, чтобы лук стал мягким и нежным. Смакуем луковые со сметаной.

видео дня

Смотрите, как приготовить цибульники львовские:

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.