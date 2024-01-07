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Если надоели драники: рецепт нежных и сочных цибульников от участницы "Мастер Шеф"

Лидия Неплях
7 января 2024, 11:07
Если вы еще не пробовали это украинское блюдо, вы многое потеряли.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Кухня Кухня Украинская
Если надоели драники: рецепт нежных и сочных цибульников от участницы 'Мастер Шеф'
Цибульники жареные / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (kudriava.food)

Нет ничего проще, чем приготовить цибульники. Если драники надоели, предлагаем им интересный альтернативный рецепт, занимающий меньше времени и усилий.

Цибульники - простой рецепт

Ингредиенты:

  • лук - 500 г
  • мука - 100 г
  • яйца - 2 шт
  • разрыхлитель - 1 ч. л.
  • соль
  • перец

Лук нарезаем кубиком, заправляем солью, перцем, переминаем и оставляем мариноваться на 15 минут. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем, в отдельной миске взбиваем яйца (как на омлет). Когда лук промариновался, отжим из него сок. К луку добавляем взбитые яйца, перемешиваем, понемногу добавляем муку с разрыхлителем и хорошо все вымешиваем. Добавляем нарезанный зеленый лук и еще раз перемешиваем. Жарим цибульники до золотистого цвета на малом огне, чтобы лук стал мягким и нежным. Смакуем луковые со сметаной.

видео дня

Смотрите, как приготовить цибульники львовские:

@kudriava.food Луковые ингредиенты: - лук 500 г - Мука 100 г - Яйца 2 шт - Разрыхлитель 1 ч. л. - Соль - Перец Способ приготовления: 1.Лук нарезаем кубиком, заправляем солью, перцем, переминаем и оставляем мариноваться на 15 мин; 2. просеянную муку смешиваем с разрыхлителем, в отдельной миске взбиваем яйца (как на омлет); 3. Когда лук промариновался, отжим из него сок; 4. к луку добавляем взбитые яйца, перемешиваем, понемногу добавляем муку с разрыхлителем и хорошо все вымешиваем; 5. добавляем нарезанный зеленый лук и еще раз перемешиваем; 6. Жарим луковички до золотистого цвета на малом огне, чтобы лук стал мягким и нежным; 7. смакуем луковики со сметаной (я еще пожарила к ним мелкие шкварки) – это нереально вкусно, поэтому искренне рекомендую попробовать??? #kudriavafood#фудблогукраинской#готовимовдома#food# аутентичностравы# цибульники# українськістравы# быстроисмачно оригінальний оригинальный звук-Мирослава Пекарюк

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