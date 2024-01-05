Эта пышная зимняя выпечка с орехами выручит, если неожиданно пришли гости: шикарный рецепт кранча

Говорят, что такую выпечку часто готовят на Рождество и Пасху, но в Украине она не сильно популярна.

https://glavred.info/recipes/eta-pyshnaya-zimnyaya-vypechka-s-orehami-vyruchit-esli-neozhidanno-prishli-gosti-shikarnyy-recept-krancha-10530764.html Ссылка скопирована

Ореховый кранч рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (viktoria.panasiuk)

Этот рецепт - это не просто блюдо, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое запомнится вам и вашим близким. Наслаждайтесь каждым кусочком этой хрустящей и ароматной выпечки, которая делает любой момент особенным и вкусным.

Хрустящий кранч - рецепт

Ингредиенты:

380 г просеянной муки

100 мл теплого молока (3,2%)

80 г сахара

2 яйца

100 г мягкого сливочного масла (82%)

7 г сухих дрожжей (или 30 г свежих)

10 г ванильного сахара

1 ч. л. лимонного сока

щепотка соли

щепотка мускатного ореха

Начинка:

видео дня

30 г синего изюма

30 г светлого изюма

30 г клюквы

60 г цукатов

50 г рома для замачивания изюма

30 г мягкого сливочного масла

2 столовые ложки сахара

0,5 ч. л корицы

Приготовление: К теплому молоку добавляем 1 ст. л. сахара, дрожжи, размешиваем и отставляем в теплое место для активации (10-15 мин). Яйца хорошо взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и солью.

К просеянной муке добавляем щепотку мускатного ореха, вливаем опару, яичную смесь все перемешиваем и добавляем лимонный сок с мягким сливочным маслом. Вымешиваем тесто в течение 15 мин. сначала будет липнуть к рукам, потом становится эластичным (муки больше не добавляем) стараемся тесто не греть в руках (вымешиваем активно). Накрываем и ставим в теплое место. Чтобы ускорить этот процесс, можно отправить тесто в теплую духовку (разогретую не выше 50 °).

Пока тесто подходит моем изюм и заливаем ромом. Обминаем тесто, чуточку присыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем в тонкий пласт и смазываем мягким сливочным маслом. Присыпаем сахаром с корицей, изюмом, клюквой, цукатами, по желанию можно добавить орешки. Закручиваем в рулет, разрезаем пополам, но не до конца (оставляем где-то 4-5 см.) Две части теста скручиваем между собой и формируем кольцо которое хорошо защипываем снизу.

Перекладываем в форму застеленную пергаментом, накрываем и оставляем в теплом месте для подъема (можно снова отправить в духовку где-то на 40 мин.) Выпекаем в разогретой до 180 ° духовке 45-50 мин. Если кранч подрумянится сверху, но еще не будет готов, накрываем фольгой или пергаментом чтобы не подгорел. Перед подачей присыпаем сахарной пудрой.

Смотрите, как приготовить кулич кранч с ореховой начинкой:

@viktoria.panasiuk Рыхлый КРАНЧ с сухофруктами ? 380 г. просеянной муки 100 мл. теплого молока 3,2% 80 г. сахара 2 яйца 100 г. мягкого сливочного масла 82% 7 г. сухих дрожжей (или 30 г. свежих) 10 г. ванильного сахара 1 ч. л. лимонного сока щепотка соли щепотка мускатного ореха Начинка: 30 г. синих Изюмов 30 г. светлых Изюмов 30 г. клюквы 60 г. цукатов 50 г. рома для замачивания изюма 30 г. мягкого сливочного масла 2 ст. л. сахара 0,5 ч. л корицы Для опары: к теплому молоку добавляем 1 ст. л. сахара, дрожжи, размешиваем и отставляем в теплое место для активации. (10-15мин.) Яйца хорошо взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и солью. К просеянной муке добавляем щепотку мускатного ореха, вливаем опару, яичную смесь все перемешиваем и добавляем лимонный сок с мягким сливочным маслом. Вымешиваем тесто в течение 15 мин. сначала будет липнуть к рукам, потом становится эластичным (муки больше не добавляем) стараемся тесто не греть в руках (вымешиваем активно). Накрываем и ставим в теплое место. Чтобы ускорить этот процесс, советую отправить тесто в теплую духовку (разогретую не выше 50 °) у меня тесто в духовке хорошо выросло за 1 час.10мин. Пока тесто подходит моем изюм и заливаем ромом. Обминаем тесто, чуточку присыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем в тонкий пласт и смазываем мягким сливочным маслом. Присыпаем сахаром с корицей, изюмом, клюквой, цукатами, по желанию можно добавить орешки Закруч закручиваем в рулет, разрезаем пополам, но не до конца (оставляем где-то 4-5 см.) Две части теста скручиваем между собой и формируем кольцо которое хорошо защипываем снизу. Перекладываем в форму застеленную пергаментом, накрываем и оставляем в теплом месте для подъема (можно снова отправить в духовку где-то на 40 мин.) Выпекаем в разогретой до 180 ° духовке 45-50 мин. Если кранч подрумянится сверху но еще не будет готов, накрываем фольгой или пергаментом чтобы не подгорел. Перед подачей присыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита ? # кранч # крафин #выпечка # рецепты на украинском ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.