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Это очень вкусно: шикарная и самая быстрая закуска от которой все в восторге

Мария Тупик
3 января 2024, 15:51
Шикарная и очень вкусная закуска на стол. Попробуйте приготовить по такому рецепту.
Быстрая и очень вкусная закуска рецепт
Быстрая и очень вкусная закуска рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Каждая хозяйка не любит долго возиться у плиты. Мы решили рассказать вам рецепт быстрой и шикарной закуски на стол.

Для приготовления вам нужно замороженное готовое тесто и сырки.

Уникальная закуска, которая сразит всех.

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Сырная закуска на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

  • Бездрожжевое тесто - 1 упаковка
  • Плавленый сыр - 11 треугольников
  • Кунжут
  • Яйцо - 1 шт

Готовое бездрожжевое тесто предварительно разморозить.

На поверхность немного присыпать муку и выложить 1 лист бездрожжевого тест, немного раскатать.

Положить треугольники плавленого сыра в хаотичном порядке.

Наверх закрыть вторым слоем теста.

Ножом для пиццы или обычным столовым ножом порезать порционно закуску на треугольники.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Деко застелить пергаментной бумагой, переложить треугольники на деко.

Взбить 1 яйцо и смазать каждый треугольник, далее посыпать кунжутом.

Отправляем в духовку на 15-20 минут нашу закуску, достаем и горячей подаем к столу.

Смотрите видео, как готовить закуску с сыром рецепт:

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