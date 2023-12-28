Можно даже на сковороде: как приготовить лаваш в домашних условиях

Мы расскажем, как создать волшебство на кухне и приготовить лаваш самостоятельно.

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Как приготовить лаваш дома / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Лаваш - тонкий и ароматный хлеб, который обладает особым местом в сердцах ценителей не только восточной кухни. И удивительно, что его можно приготовить в домашних условиях, наслаждаясь неповторимым вкусом без похода в магазин.

Мы расскажем, как создать волшебство на кухне и приготовить лаваш самостоятельно.

Как делают лаваш в домашних условиях?

Для создания идеального домашнего лаваша вам потребуются всего лишь базовые продукты: мука, вода, соль и, возможно, немного масла. Простые, но волшебные ингредиенты, которые превратят ваш стол в настоящий восточный праздник.

В глубокой миске смешайте муку с солью. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте тесто до получения упругой и мягкой массы. Если желаете, добавьте немного масла для дополнительной нежности.

Тщательно замешивайте тесто на легко посыпанной мукой поверхности. Покройте его чистой салфеткой и дайте отдохнуть около часа, чтобы оно стало более упругим и легким.

Разделите тесто на небольшие шарики и раскатайте каждый в тонкий лаваш. Используйте муку, чтобы предотвратить прилипание.

Разогрейте духовку до высокой температуры. Печь лаваш на горячей сковороде или прямо на решетке духовки. Всего несколько минут, и вот перед вами ароматный, свежий лаваш.

Домашний лаваш готов! Подавайте его к мясным блюдам, овощам или использовать в качестве основы для пиццы. Ваши гости будут поражены вкусом и вашим кулинарным мастерством.

Смотрите видео о том, как приготовить лаваш:

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