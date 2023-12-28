Можно даже на сковороде: как приготовить лаваш в домашних условиях

Мы расскажем, как создать волшебство на кухне и приготовить лаваш самостоятельно.
Лаваш - тонкий и ароматный хлеб, который обладает особым местом в сердцах ценителей не только восточной кухни. И удивительно, что его можно приготовить в домашних условиях, наслаждаясь неповторимым вкусом без похода в магазин.
Мы расскажем, как создать волшебство на кухне и приготовить лаваш самостоятельно.
Как делают лаваш в домашних условиях?
Для создания идеального домашнего лаваша вам потребуются всего лишь базовые продукты: мука, вода, соль и, возможно, немного масла. Простые, но волшебные ингредиенты, которые превратят ваш стол в настоящий восточный праздник.
- В глубокой миске смешайте муку с солью. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте тесто до получения упругой и мягкой массы. Если желаете, добавьте немного масла для дополнительной нежности.
- Тщательно замешивайте тесто на легко посыпанной мукой поверхности. Покройте его чистой салфеткой и дайте отдохнуть около часа, чтобы оно стало более упругим и легким.
- Разделите тесто на небольшие шарики и раскатайте каждый в тонкий лаваш. Используйте муку, чтобы предотвратить прилипание.
- Разогрейте духовку до высокой температуры. Печь лаваш на горячей сковороде или прямо на решетке духовки. Всего несколько минут, и вот перед вами ароматный, свежий лаваш.
Домашний лаваш готов! Подавайте его к мясным блюдам, овощам или использовать в качестве основы для пиццы. Ваши гости будут поражены вкусом и вашим кулинарным мастерством.
Смотрите видео о том, как приготовить лаваш:
Вам может быть интересно:
- Сочная горячая закуска на Новый год из 4-х ингредиентов, которая удивит даже прихотливых гостей
- Салат на Новый год, который принесет деньги в дом - рецепт Глаз Дракона
- Это самая простая горячая закуска на Новый год, рецепт картофеля с салом на шпажках за 25 минут
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.