Забудьте о варениках: готовим самые вкусные рипляники на Святвечер, аутентичное украинское блюдо

Рипляники подают с грибным соусом как первое блюдо на Святвечер.

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Рипляники / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (kudriava.food)

Несмотря на то, что в Украине перенесли некоторые церковные праздники, многие украинцы продолжают праздновать Рождество 7 января, а Святвечер - 6 января. Традиционно стол накрывают 12 постными блюдами, а если хочется разнообразить его - приготовьте закарпатское блюдо - рипляники с квашеной капустой.

Рипляники - рецепт

Ингредиенты:

картофельное пюре - 600 г

мука - 250 г

капуста квашеная - 300 г

лук репчатый - 1 шт

тмин - щепотка

соль - щепотка

масло подсолнечное - 200-250 мл

чеснок - 2 зубка

грибной паштет - 100 г

Приготовление: В высокой сковороде (или кастрюле) жарим мелко нарезанный лук до золотистости, добавляем квашеную капусту, тмин, заливаем водой и тушим, пока капуста не будет мягкой. Очищаем предварительно отварной картофель в мундирах и натираем его на крупной терке, солим, добавляем муку и замешиваем тесто (тесто должно получиться мягкое и не забитое). Раскатываем тесто толщиной 1-1, 5 см, вырезаем кольца, ставим по центру начинку и формируем рипляник по принципу лепки вареников, затем, с помощью вилки, делаем в рипляниках красивые края.

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В сковороду наливаем масло, разогреваем его и жарим рипляники с обеих сторон до золотистого цвета. Готовим грибную мачанку. В кастрюле, с разогретым маслом, жарим мелко нарезной лук до золотистости, всыпаем 1 ст. л муки, жарим до светло-золотистого цвета (постоянно помешивая, чтобы оно не подгорело), добавляем грибной паштет, натертый чеснок, немного воды, соли и доводим все до кипения. Накладываем в мисочку репляники, поливаем их грибной мачанкой и подаем на стол.

Смотрите, как приготовить постные блюда на Святвечер:

@kudriava.food Закарпатские репляники с квашеной капустой Інгредієнти Ингредиенты: - Картофельное пюре 600 г - Мука 250 г - Капуста квашеная 300 г - Лук репчатый 1 шт - Тмин щепотка - Соль щепотка - Масло подсолнечное 200-250 мл - Чеснок 2 зубка - грибной паштет 100 г Способ приготовления: 1. в высокой сковороде (или кастрюле) жарим мелко нарезанный лук до золотистости, добавляем квашеную капусту, тмин, заливаем водой и тушим, пока капуста не будет мягкой; 2. очищаем предварительно отварной картофель в мундирах и натираем его на крупной терке, солим, добавляем муку и замешиваем тесто (Тесто должно получиться мягкое и не забитое); 3. растачиваем тесто толщиной 1-1,5 см, вырезаем кольца, ставим по центру начинку и формируем наш репляник по принципу лепки вареников, затем, с помощью вилки, делаем в репляниках красивые края; 4. в сковороду наливаем масло, разогреваем его и жарим репляники с обеих сторон до золотистого цвета; 5. Готовим грибную мачанку. В кастрюле, с разогретым маслом, жарим мелко нарезной лук до золотистости, всыпаем 1 ст. л муки, жарим до светло-золотистого цвета (постоянно помешивая, чтобы оно не подгорело), добавляем грибной паштет, натертый чеснок, немного воды, соли и доводим все до кипения; 6. накладываем в мисочку репляники, поливаем их грибной мачанкой, пробуем эту вкуснятину и ощущаем атмосферу Рождества? #kudriavafood #фудблогукраинской #Рождество # українськитрадиции # святавечеря #12страв оригінальний оригинальный звук-Мирослава Пекарюк

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