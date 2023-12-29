Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год

Часто во время готовки на Новый год что-то да забывают купить к столу. Если так произошло, а приготовить горячее блюдо надо, сохраните этот простой рецепт из ингредиентов, которые наверняка у вас есть. Сочетание хрустящего бекона, нежного картофеля и сливочного сыра создает настоящий кулинарный шедевр, способный превратить обычный ужин в настоящий гастрономический праздник.
Картошка с беконом в духовке - рецепт
Ингредиенты:
- картофель 9 шт
- бекон упаковка - (9 штук)
- сыр
Для соуса:
- сметана - 200 гр
- майонез - 3 ст/л
- чеснок - 2 зуб
- укроп
- соль
- специи
Приготовление: Отварить почищенную картошку 20-25 минут, проследить чтобы она не была развареная. Сметану, майонез, укроп, соль и специи смешать. В полученный соус добавить отваренную картошку и вымешать. Каждую картофелину обмотать беконом и поставить на противень. Оставшийся соус добавить к картошке. На терке натереть твердый сир и посыпать блюдо сверху. Выпекать картошку при температуре 200 градусов 10-15 минут.
Смотрите, как приготовить картофель в беконе с сыром в духовке:
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