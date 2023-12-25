Забудьте о тортах: этот новогодний мандариновый десерт без выпечки превосходит все ожидания

Этот десерт можно легко адаптировать к индивидуальным вкусовым предпочтениям, добавляя или изменяя ингредиенты.

https://glavred.info/recipes/zabudte-o-tortah-etot-novogodniy-mandarinovyy-desert-bez-vypechki-prevoshodit-vse-ozhidaniya-10527782.html Ссылка скопирована

Десерт на Новый год / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

Десерт без выпечки с мандаринами - это легкий и оригинальный рецепт, который может стать отличным дополнением к праздничному столу. Он сочетает в себе простоту приготовления с эстетически привлекательным видом. Этот рецепт не требует выпечки и включает доступные ингредиенты, такие как мандарины, желатин, печенье и сливочный сыр. Он состоит из нескольких слоев, которые гармонично дополняют друг друга: хрустящая основа из печенья, мягкий сырный слой с ванилью и яркий верх из мандаринов и апельсинового желе

Десерт на Новый год без выпечки с мандаринами - рецепт

Ингредиенты на 4 порции:

10 г желатина + 50 мл воды

80 г печенья к кофе

40 г растопленного масла

180 г сливочного сыра

150 г молока

40 г сахарной пудры

ваниль

1 пачка апельсинового желе + 200 мл воды

мандарины

Приготовление: Желатин залить холодной водой, оставить для набухания. Печенье измельчаем в крошку, сочетаем с растопленным маслом, перемешиваем и равномерно распределяем на дно бокалов, трамбуем.

видео дня

Для начинки сливочный сыр, сахарную пудру, молоко, ваниль, затем растопленный в микроволновке желатин, перемешиваем, заливаем в бокалы.

Апельсиновое желе заливаем небольшим количеством воды. Далее чистим и нарезаем мандарины кольцами, как на видео. Выложить их на сливочный слой в бокал и залить апельсиновым желе. Сверху украсить десерт кусочками мандаринов, можно еще добавить веточку розмарина. Подавать на стол охлажденными.

Смотрите, как сделать новогодний десерт:

Больше новогодних рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.