Забудьте о тортах: этот новогодний мандариновый десерт без выпечки превосходит все ожидания

Десерт без выпечки с мандаринами - это легкий и оригинальный рецепт, который может стать отличным дополнением к праздничному столу. Он сочетает в себе простоту приготовления с эстетически привлекательным видом. Этот рецепт не требует выпечки и включает доступные ингредиенты, такие как мандарины, желатин, печенье и сливочный сыр. Он состоит из нескольких слоев, которые гармонично дополняют друг друга: хрустящая основа из печенья, мягкий сырный слой с ванилью и яркий верх из мандаринов и апельсинового желе
Десерт на Новый год без выпечки с мандаринами - рецепт
Ингредиенты на 4 порции:
- 10 г желатина + 50 мл воды
- 80 г печенья к кофе
- 40 г растопленного масла
- 180 г сливочного сыра
- 150 г молока
- 40 г сахарной пудры
- ваниль
- 1 пачка апельсинового желе + 200 мл воды
- мандарины
Приготовление: Желатин залить холодной водой, оставить для набухания. Печенье измельчаем в крошку, сочетаем с растопленным маслом, перемешиваем и равномерно распределяем на дно бокалов, трамбуем.
Для начинки сливочный сыр, сахарную пудру, молоко, ваниль, затем растопленный в микроволновке желатин, перемешиваем, заливаем в бокалы.
Апельсиновое желе заливаем небольшим количеством воды. Далее чистим и нарезаем мандарины кольцами, как на видео. Выложить их на сливочный слой в бокал и залить апельсиновым желе. Сверху украсить десерт кусочками мандаринов, можно еще добавить веточку розмарина. Подавать на стол охлажденными.
Смотрите, как сделать новогодний десерт:
@anny.cooking Десерт с мандаринами в бокале ефект эффектный десерт, с праздничным вкусом! Інгредієнти ингредиенты на 4 порции: 10 г желатина + 50 мл воды 80 г печенья к кофе 40 г растопленного масла 180 г сливочного сыра 150 г молока 40 г сахарной пудры, ваниль 1 пачка апельсинового желе + 200 мл воды мандарины Приготування Приготовление На видео, Приятного аппетита! # праздничныйстил# праздничныйрецепт#очень вкусно# десертсмандаринами# праздничныйдесерт# десертбезвыпечки# рецептзмандаринами♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms
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