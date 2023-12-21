Как приготовить крабовый салат по-новому: второе дыхание традиционного блюда

Главред расскажет, как необычно приготовить обычный крабовый салат.
Крабовый салат - один из постоянных гостей праздничного стола. Однако всем нам иногда хочется чего-то нового и необычного. Вот чтобы не менять список праздничных блюд, мы расскажем вам, как приготовить крабовый салат в новой интерпретации.
Крабовый салат - рецепт
Для приготовления любимого блюда вам понадобится:
- 250 г крабовых палочек
- 4 вареных яйца
- 150 г плавленого сыра
- 0,5 банки консервированной кукурузы
- майонез
- зеленый лук
Как приготовить крабовый салат по-новому
Для того, чтобы необычно приготовить салат, необходимо постараться разделить крабовые палочки на волокна. Если у вас не получается это сделать, тогда нужно нарезать их на полосочки и выложить на тарелку равномерным слоем. Всё то же самое необходимо проделать с другими ингредиентами, перемазывая каждый слой майонезной "сеточкой".
видео дня
Смотрите видео о необычном крабовом салате:
@steogantseva.yulia Салат з крабовими паличками ? - крабові палички 250г. - варені яйця 4шт. - плавлені сирки 150г. - консервована кукурудза 1/2 баночки - зелена цибулька по смаку - майонез Все викладаємо шарами, та на кожен шар додаємо сіточку з майонезу, це дуже смачно ? спробуйте приготувати ?? #крабовыепалочки#крабовыйсалат#рецептсалата#салатскрабовымипалочками#новогоднийсалатрецепт#крабовый#салатнапраздничныйстол♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones
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