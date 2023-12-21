Как приготовить крабовый салат по-новому: второе дыхание традиционного блюда

Главред расскажет, как необычно приготовить обычный крабовый салат.

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Как приготовить крабовый салат по-новому / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Крабовый салат - один из постоянных гостей праздничного стола. Однако всем нам иногда хочется чего-то нового и необычного. Вот чтобы не менять список праздничных блюд, мы расскажем вам, как приготовить крабовый салат в новой интерпретации.

Крабовый салат - рецепт

Для приготовления любимого блюда вам понадобится:

250 г крабовых палочек

4 вареных яйца

150 г плавленого сыра

0,5 банки консервированной кукурузы

майонез

зеленый лук

Как приготовить крабовый салат по-новому

Для того, чтобы необычно приготовить салат, необходимо постараться разделить крабовые палочки на волокна. Если у вас не получается это сделать, тогда нужно нарезать их на полосочки и выложить на тарелку равномерным слоем. Всё то же самое необходимо проделать с другими ингредиентами, перемазывая каждый слой майонезной "сеточкой".

видео дня

Смотрите видео о необычном крабовом салате:

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