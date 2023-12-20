Сочная горячая закуска на Новый год из 4-х ингредиентов, которая удивит даже прихотливых гостей

Приготовить куриные рулетики в беконе с начинкой в духовке очень просто.
Время приготовления: 35 минут
Кухня Интернациональная
С наступлением Нового года каждый стремится создать особенную атмосферу вокруг праздничного стола. Предлагаем внести неповторимый вкус и тепло в праздничный ужин с горячим блюдом - рулетики из куриного филе в беконе. Это восхитительное блюдо сочетает в себе нежность куриного филе, изысканность творожного сыра и аромат бекона, создавая неповторимый вкус.
Куриные рулетики с беконом и сыром в духовке - рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе - 500 гр. (3 шт. небольшие)
- творожный сыр -140гр.
- твердый сыр - 80гр.
- бекон - 100-150 гр.
- соль, перец, зелень
Приготовление: Куриное филе разрезать на 2 части, отбить с каждой стороны и посолить, поперчить. Для начинки смешать творожный сыр, натертый твердый сыр и сушеную (свежую) зелень. Выложить начинку на филе, закрутить в рулет и обвернуть беконом, отправить в духовку при 180° на 20-25 минут.
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