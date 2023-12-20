Сочная горячая закуска на Новый год из 4-х ингредиентов, которая удивит даже прихотливых гостей

Приготовить куриные рулетики в беконе с начинкой в духовке очень просто.

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Куриные рулетики в беконе / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (tashaavagyan)

С наступлением Нового года каждый стремится создать особенную атмосферу вокруг праздничного стола. Предлагаем внести неповторимый вкус и тепло в праздничный ужин с горячим блюдом - рулетики из куриного филе в беконе. Это восхитительное блюдо сочетает в себе нежность куриного филе, изысканность творожного сыра и аромат бекона, создавая неповторимый вкус.

Куриные рулетики с беконом и сыром в духовке - рецепт

Ингредиенты:

куриное филе - 500 гр. (3 шт. небольшие)

творожный сыр -140гр.

твердый сыр - 80гр.

бекон - 100-150 гр.

соль, перец, зелень

Приготовление: Куриное филе разрезать на 2 части, отбить с каждой стороны и посолить, поперчить. Для начинки смешать творожный сыр, натертый твердый сыр и сушеную (свежую) зелень. Выложить начинку на филе, закрутить в рулет и обвернуть беконом, отправить в духовку при 180° на 20-25 минут.

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