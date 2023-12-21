Это самая простая горячая закуска на Новый год, рецепт картофеля с салом на шпажках за 25 минут

Надо только нарезать ингредиенты, нанизать на шпажки и запечь.

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Что приготовить на Новый год горячее / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

Гости заслуживают особого удовольствия, и мы предлагаем вам простой и вкусный рецепт, который обязательно порадует ваше праздничное новогоднее застолье. Вкусный картофель с салом на шпажках - идеальный выбор для непринужденного, но впечатляющего блюда.

Картофель на шпажках в духовке - рецепт

Ингредиенты:

картофель среднего размера

сало / подбрюшина / грудинка

масло, соль, специи к картофелю (или нежный карри, копченая паприка и сухой чеснок)

Для сметанного соуса:

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сметана

зелень

свежий чеснок

копченая паприка

соль

Приготовление: Картофель среднего размера отвариваем 10 мин в кипящей подсоленной воде и охлаждаем. Сало/грудинку/подбрюшину нарезаем небольшими кусочками. Охлажденный картофель нарезаем кружочками и соединяем со специями, маслом и солью. Нанизываем поочередно картофель и сало на шпашки, выкладываем на пергамент, запекаем при 190 градусах ~ 25 минут. После приготовления посыпаем зеленью и по желанию подаем вместе со сметанным соусом (просто смешайте ингредиенты) - приятного аппетита!

Смотрите, как приготовить картошку на шпажках в духовке:

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