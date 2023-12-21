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Это самая простая горячая закуска на Новый год, рецепт картофеля с салом на шпажках за 25 минут

Лидия Неплях
21 декабря 2023, 10:40
Надо только нарезать ингредиенты, нанизать на шпажки и запечь.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Что приготовить на Новый год горячее,
Что приготовить на Новый год горячее / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

Гости заслуживают особого удовольствия, и мы предлагаем вам простой и вкусный рецепт, который обязательно порадует ваше праздничное новогоднее застолье. Вкусный картофель с салом на шпажках - идеальный выбор для непринужденного, но впечатляющего блюда.

Картофель на шпажках в духовке - рецепт

Ингредиенты:

  • картофель среднего размера
  • сало / подбрюшина / грудинка
  • масло, соль, специи к картофелю (или нежный карри, копченая паприка и сухой чеснок)

Для сметанного соуса:

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  • сметана
  • зелень
  • свежий чеснок
  • копченая паприка
  • соль

Приготовление: Картофель среднего размера отвариваем 10 мин в кипящей подсоленной воде и охлаждаем. Сало/грудинку/подбрюшину нарезаем небольшими кусочками. Охлажденный картофель нарезаем кружочками и соединяем со специями, маслом и солью. Нанизываем поочередно картофель и сало на шпашки, выкладываем на пергамент, запекаем при 190 градусах ~ 25 минут. После приготовления посыпаем зеленью и по желанию подаем вместе со сметанным соусом (просто смешайте ингредиенты) - приятного аппетита!

Смотрите, как приготовить картошку на шпажках в духовке:

@anny.cooking Картошечка с салом в духовке Нере нереально вкусно и просто! Інгредієнти Ингредиенты: Картофель среднего размера сало / подчеревок / грудинка масло, соль, специи к картофелю (или нежный Карри, копченая паприка и сухой чеснок) сметанный соус: сметана, зелень, свежий чеснок, копченая паприка, соль Картоплю картофель среднего размера отвариваем 10 мин в кипящей подсоленной воде и охлаждаем. С сало/грудинку / подбрюшину - нарезаем небольшими кусочками Охолод охлажденный картофель нарезаем кружочками и соединяем со специями, маслом и силюю ?нанизываем поочередно картофель и сало на шпашки, выкладываем на пергамент, запекаем при 190 градусах ~ 25 минут после приготовления посыпаем зеленью и по желанию подаем вместе со сметанным соусом(просто смешайте ингредиенты) - приятного аппетита! # картофель салом#очень вкусно# картофельрецепт# рецептыукраина♬ La Dolce Vita - Fausto Papetti

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