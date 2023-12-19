Никогда не выливайте рассол от горошка: рецепт, который сразит всех

Домашний майонез можно приготовить несколькими способами, но этот очень редкий.
Перед Новым годом такой рецепт домашнего майонеза точно вам пригодится.
Банку зеленого горошка и ее жидкость не выбрасывайте.
Как приготовить майонез из жидкости от горошка - рецепт
Вам понадобится:
- Рассол от консервированного горошка - 1 стакан (70 мл)
- Уксус яблочный - 1 чайная ложка
- Сахар - 1 чайная ложка
- Соль - щепотка
- Горчица - 1 столовая ложка
Перелить в чашу от блендера весь рассол от горошка. Далее добавить сахар и соль.
Начинаем взбивать жидкость и добавляем немного уксуса, при этом блендер не выключаем.
Далее добавить горчицу и взбивать домашний майонез из жидкости консервированного горошка 2 минуты.
Хранить такой майонез в банке не больше 3 дней.
Домашний майонез за 2 минуты - рецепт
Предлагаем еще один рецепт майонеза из рассола консервированного горошка.
Вам понадобится:
- Рассол от горошка - 80 мл
- Оливковое масло
- Сок лимона
- Соль - щепотка
- Сахар - 1 чайная ложка
- Горчица - 1 чайная ложка
Перелить в чашу блендера рассол, сразу добавить соль, сахар и горчицу.
Начинать взбивать блендером и влить оливковое масло.
В самом конце добавить сок лимона и блендерить майонез до загустения 2 минуты.
Смотрите видео, как готовить майонез на рассоле горошка рецепт:
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