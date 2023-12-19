Никогда не выливайте рассол от горошка: рецепт, который сразит всех

Шикарный рецепт домашнего майонеза о котором мало кто знал.

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Шикарный майонез без яиц рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, depositphotos.com/ua

Домашний майонез можно приготовить несколькими способами, но этот очень редкий.

Перед Новым годом такой рецепт домашнего майонеза точно вам пригодится.

Банку зеленого горошка и ее жидкость не выбрасывайте.

Как приготовить майонез из жидкости от горошка - рецепт

Вам понадобится:

Рассол от консервированного горошка - 1 стакан (70 мл)

Уксус яблочный - 1 чайная ложка

Сахар - 1 чайная ложка

Соль - щепотка

Горчица - 1 столовая ложка

Перелить в чашу от блендера весь рассол от горошка. Далее добавить сахар и соль.

Начинаем взбивать жидкость и добавляем немного уксуса, при этом блендер не выключаем.

Далее добавить горчицу и взбивать домашний майонез из жидкости консервированного горошка 2 минуты.

Хранить такой майонез в банке не больше 3 дней.

Домашний майонез за 2 минуты - рецепт

Майонез, который подойдет ко всему рецепт / depositphotos.com/ua

Предлагаем еще один рецепт майонеза из рассола консервированного горошка.

Вам понадобится:

Рассол от горошка - 80 мл

Оливковое масло

Сок лимона

Соль - щепотка

Сахар - 1 чайная ложка

Горчица - 1 чайная ложка

Перелить в чашу блендера рассол, сразу добавить соль, сахар и горчицу.

Начинать взбивать блендером и влить оливковое масло.

В самом конце добавить сок лимона и блендерить майонез до загустения 2 минуты.

Смотрите видео, как готовить майонез на рассоле горошка рецепт:

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