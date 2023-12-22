Без них праздник - не праздник: рецепт традиционных сладких и пышных пончиков на Рождество

Сладкие пончики являются традиционным блюдом на зимние праздники - Сочельник и Рождество.

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Рецепт пампушек жаренных в масле/ коллаж Гдавред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

Поговорим о рецепте идеальных пампухов, созданных специально для Рождества. С помощью него вы получите вкусные и нежные пампухи, которые прекрасно подойдут для праздничного стола.

Идеальные пончики - рецепт

Ингредиенты на ~ 20 пончиков:

12 г сухих дрожжей

250 мл молока

60 г сахара

щепотка соли

400-500 г муки

50 г мягкого масла

2 желтка по желанию

масло для жарки ~ 500-600 мл

сахарная пудра для подачи

Приготовление: к теплому молоку добавляем дрожжи, соль, сахар, оставляем на 10 минут. Просеиваем муку, вливаем жидкие ингредиенты и замешиваем тесто. По желанию добавляем 2 желтка, так пампухи будут нежнее. Добавляем мягкое масло и вымешиваем тесто на поверхности до гладкости, тесто должно быть мягкое. Оставляем тесто подойти в теплом месте на 1 час. Поверхность присыпаем мукой, тесто или делим на 20 равных частей и катаем шарики или раскатываем и вырезаем кружочки. Можно делать и так и так. Накрываем будущие пампухи полотенчиком и оставляем подойти на 20-25 минут. Разогреваем масло и жарим их с двух сторон до золотистости на огне меньше среднего. Щедро посыпаем сахарной пудрой, по желанию делаем начинку внутрь и смакуем.

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Смотрите, как приготовить пампухи на Рождество:

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