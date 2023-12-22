Без них праздник - не праздник: рецепт традиционных сладких и пышных пончиков на Рождество

Поговорим о рецепте идеальных пампухов, созданных специально для Рождества. С помощью него вы получите вкусные и нежные пампухи, которые прекрасно подойдут для праздничного стола.
Идеальные пончики - рецепт
Ингредиенты на ~ 20 пончиков:
- 12 г сухих дрожжей
- 250 мл молока
- 60 г сахара
- щепотка соли
- 400-500 г муки
- 50 г мягкого масла
- 2 желтка по желанию
- масло для жарки ~ 500-600 мл
- сахарная пудра для подачи
Приготовление: к теплому молоку добавляем дрожжи, соль, сахар, оставляем на 10 минут. Просеиваем муку, вливаем жидкие ингредиенты и замешиваем тесто. По желанию добавляем 2 желтка, так пампухи будут нежнее. Добавляем мягкое масло и вымешиваем тесто на поверхности до гладкости, тесто должно быть мягкое. Оставляем тесто подойти в теплом месте на 1 час. Поверхность присыпаем мукой, тесто или делим на 20 равных частей и катаем шарики или раскатываем и вырезаем кружочки. Можно делать и так и так. Накрываем будущие пампухи полотенчиком и оставляем подойти на 20-25 минут. Разогреваем масло и жарим их с двух сторон до золотистости на огне меньше среднего. Щедро посыпаем сахарной пудрой, по желанию делаем начинку внутрь и смакуем.
Смотрите, как приготовить пампухи на Рождество:
@anny.cooking Пампухи к Рождеству✨ пухленькие и нежные інгредієнти ингредиенты на ~ 20 пампухов: 12 г сухих дрожжей @львовские дрожжи 250 мл молока 60 г сахара щепотка соли 400-500 г муки 50 г мягкого масла + 2 желтка по желанию* Масло для жарки ~ 500-600 мл Сахарная пудра для подачи приготування приготовление: •к теплому молоку добавляем дрожжи, соль, сахар, оставляем на 10 минут •просеиваем муку, вливаем жидкие ингредиенты и замешиваем тесто. по желанию добавляем 2 желтка, так пампухи будут нежнее. добавляем мягкое масло и вымешиваем тесто на поверхности до гладкости, тесто должно быть мягонькое. * оставляем тесто подойти в теплом месте на 1 час. * поверхность присыпаем мукой, тесто или делимл на 20 равных частей и катаем шарики или раскатываем и вырезаем кружочки. можно делать и так и так. * накрываем будущие пампухи полотенчиком и оставляем подойти на 20-25 минут. * разогреваем масло и жарим их с двух сторон до золотистости на огне меньше среднего. щедро посыпаем сахарной пудрой, по желанию делаем начинку внутрь и смакуем! я уверена, что независимо от обстоятельств, со временем - все удастся с первого раза. Львовские дрожжи-лучшие дрожжи для рыхлой выпечки?? # пампухи#очень вкусно# рождествено2024#Рождество# пончики# пончики# донатсы#десерт# пончикирецепт♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee
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