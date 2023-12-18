Шикарный салат Зеленый Дракон на Новый год 2024: рецепт счастливого блюда

Рецепт шикарного салата, который принесет удачу на Новый год 2024. Как сделать салат Дракон на Новый год 2024.

https://glavred.info/recipes/shikarnyy-salat-zelenyy-drakon-na-novyy-god-2024-recept-schastlivogo-blyuda-10526009.html Ссылка скопирована

Шикарный салат Зеленый дракон на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, скриншот с youtube

Покровителем Нового 2024 года будет - Зеленый Дракон. Это очень нравственное животное, которое любит роскошь и лаконичность.

Чтобы Зеленый Дракон принес вам удачу, стоит приготовить такой салат на новогодний стол.

Такой салат на Новый год готовить очень легко.

Салат Зеленый Дракон - рецепт приготовления

Как готовить салат Зеленый дракон рецепт / скриншот с видео

Вам понадобится:

Куриное филе - 200 гр

Яйца - 3 шт

Сыр твердый - 100 гр

Чернослив - 50 гр (по вкусу)

Чеснок - 1 зубчик (по вкусу)

Майонез - 3 столовых ложки

Киви - 4 шт

Красный перец

Маслины

Листики салата

Зеленый лук

Яйца и куриное филе отварить до готовности.

Куриное филе порезать на мелкие кусочки и отправить в салатник.

Яйца почистить, натереть на мелкой терке, соединить с куриным филе.

Чернослив промыть, залить на 5 минут теплой водой. Далее обсушить бумажным полотенцем и мелко порезать.

Сыр натереть на крупной терке.

Соединить в салатнике все ингредиенты, немного посолить по вкусу и добавить майонез.

Салат Зеленый дракон хорошо перемешать.

Выбираем красивую тарелку, где будем собирать салат и выложить полукругом наш готовый салат. Сформировать хвост и голову для дракона.

Киви обязательно почистить, разрезать пополам и нарезать тоненькими кусочками. Нахлестом украшаем салат Зеленый Дракон из киви.

Из оливок сделать глаза и ноздри, а также хребет.

Добавить красного перца. Из него сделать язык дракону и добавить 2 небольших кусочка глазкам.

Смотрите видео, как готовить салат Зеленый Дракон на Новый год 2024 - рецепт:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.