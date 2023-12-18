Шикарный салат Зеленый Дракон на Новый год 2024: рецепт счастливого блюда

Покровителем Нового 2024 года будет - Зеленый Дракон. Это очень нравственное животное, которое любит роскошь и лаконичность.
Чтобы Зеленый Дракон принес вам удачу, стоит приготовить такой салат на новогодний стол.
Такой салат на Новый год готовить очень легко.
Салат Зеленый Дракон - рецепт приготовления
Вам понадобится:
- Куриное филе - 200 гр
- Яйца - 3 шт
- Сыр твердый - 100 гр
- Чернослив - 50 гр (по вкусу)
- Чеснок - 1 зубчик (по вкусу)
- Майонез - 3 столовых ложки
- Киви - 4 шт
- Красный перец
- Маслины
- Листики салата
- Зеленый лук
Яйца и куриное филе отварить до готовности.
Куриное филе порезать на мелкие кусочки и отправить в салатник.
Яйца почистить, натереть на мелкой терке, соединить с куриным филе.
Чернослив промыть, залить на 5 минут теплой водой. Далее обсушить бумажным полотенцем и мелко порезать.
Сыр натереть на крупной терке.
Соединить в салатнике все ингредиенты, немного посолить по вкусу и добавить майонез.
Салат Зеленый дракон хорошо перемешать.
Выбираем красивую тарелку, где будем собирать салат и выложить полукругом наш готовый салат. Сформировать хвост и голову для дракона.
Киви обязательно почистить, разрезать пополам и нарезать тоненькими кусочками. Нахлестом украшаем салат Зеленый Дракон из киви.
Из оливок сделать глаза и ноздри, а также хребет.
Добавить красного перца. Из него сделать язык дракону и добавить 2 небольших кусочка глазкам.
Смотрите видео, как готовить салат Зеленый Дракон на Новый год 2024 - рецепт:
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