УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Шикарный салат Зеленый Дракон на Новый год 2024: рецепт счастливого блюда

Мария Тупик
18 декабря 2023, 15:08
Рецепт шикарного салата, который принесет удачу на Новый год 2024. Как сделать салат Дракон на Новый год 2024.
Время приготоления Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Шикарный салат Зеленый дракон на Новый год 2024 рецепт
Шикарный салат Зеленый дракон на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, скриншот с youtube

Покровителем Нового 2024 года будет - Зеленый Дракон. Это очень нравственное животное, которое любит роскошь и лаконичность.

Чтобы Зеленый Дракон принес вам удачу, стоит приготовить такой салат на новогодний стол.

Такой салат на Новый год готовить очень легко.

Салат Зеленый Дракон - рецепт приготовления

Как готовить салат Зеленый дракон рецепт
Как готовить салат Зеленый дракон рецепт / скриншот с видео

Вам понадобится:

  • Куриное филе - 200 гр
  • Яйца - 3 шт
  • Сыр твердый - 100 гр
  • Чернослив - 50 гр (по вкусу)
  • Чеснок - 1 зубчик (по вкусу)
  • Майонез - 3 столовых ложки
  • Киви - 4 шт
  • Красный перец
  • Маслины
  • Листики салата
  • Зеленый лук

Яйца и куриное филе отварить до готовности.

Куриное филе порезать на мелкие кусочки и отправить в салатник.

Яйца почистить, натереть на мелкой терке, соединить с куриным филе.

Чернослив промыть, залить на 5 минут теплой водой. Далее обсушить бумажным полотенцем и мелко порезать.

Сыр натереть на крупной терке.

Соединить в салатнике все ингредиенты, немного посолить по вкусу и добавить майонез.

Салат Зеленый дракон хорошо перемешать.

Выбираем красивую тарелку, где будем собирать салат и выложить полукругом наш готовый салат. Сформировать хвост и голову для дракона.

Киви обязательно почистить, разрезать пополам и нарезать тоненькими кусочками. Нахлестом украшаем салат Зеленый Дракон из киви.

Из оливок сделать глаза и ноздри, а также хребет.

Добавить красного перца. Из него сделать язык дракону и добавить 2 небольших кусочка глазкам.

Смотрите видео, как готовить салат Зеленый Дракон на Новый год 2024 - рецепт:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт салат закуски интересные новости Новый год 2024
Реклама

Главное за день

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

15:22 Политика
Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

14:53 Украина
В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

14:42 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

15:22

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

15:19

Уровень жизни будет падать: эксперт назвал последствия отмены помощи Украине

15:08

Шикарный салат Зеленый Дракон на Новый год 2024: рецепт счастливого блюдаВидео

14:53

Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

14:49

Угроза захвата Харькова и Днепра: Залужный ответил на вопрос насчет планов РФ

Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружииПрогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии
14:42

В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

14:37

Залужный – о мобилизации: нужно вернуть рабочий механизм и обеспечить ротацию

13:45

Лишь немногие найдут спрятанное сердце за 11 секунд: сложная оптическая иллюзия

13:42

Уничтожено 18 офицеров: ВСУ стерли в порошок элитную бригаду морпехов РФ — СМИ

Реклама
13:41

РФ пойдет в наступление в трех областях: эксперт сказал, кому приготовитьсяВидео

13:38

"Не могу говорить, потому что будет шоу": Залужный прокомментировал слухи о новом контрнаступлении

13:29

Это гениально: зачем люди пшикают лаком для волос на белые носки

13:05

Блогершу Квиткову признали виновной в резонансном ДТП

13:01

Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

12:44

Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

12:38

Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опросФото

12:35

Неприятные "ароматы" исчезнут навсегда: 4 способа, как избавиться от запаха в квартире

12:34

Дорофеева призналась, что села в лужу и случайно взяла кусок из хита российской группыВидео

12:26

Майдан 2024: эксперт оценил риск массовых протестов и назвал отправную точкуВидео

12:03

Только 1 из 10 сможет найти животное: оптическая иллюзия для самых внимательных

Реклама
12:01

Положите это в мышеловку: что больше всего привлекает мышей

11:49

"Отправляют на убой раненых и хромых": в РФ бунтуют жены мобилизованных недобитков

11:47

Точно поможет: врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье

11:45

В ЕС нашли способ наказать и "обезвредить" Орбана: Financial Times раскрыло детали

11:34

Иначе придется выбросить: 9 правил, как не испортить антипригарное покрытие на сковороде

11:28

Конец войны в 2024 году: эксперт назвал 2 сценария и предупредил украинцев

11:27

Загородний спрогнозировал, стоит ли ждать украинцам выборов в 2024-мВидео

10:49

РФ копит ракеты: в ВСУ назвали вероятные цели и сроки ударов по Украине

10:45

"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин

10:33

Целью стал аэродром с которого обстреливали Украину: новые детали атаки дронов по РФ

10:19

Цены на продукты перед Рождеством: что из еды подорожает сильнее всего

09:50

Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции

09:48

Как правильно – "нАчинка" или "начИнка": Авраменко объяснил популярную ошибкуВидео

09:47

Нельзя давать взаймы и ругать детей: чем особенный церковный праздник 19 декабря

09:36

Социальная пенсия: кому из украинцев она положена и сколько денег

09:24

В кабинете Залужного нашли "прослушку": СМИ выяснили новые подробности

09:07

Гороскоп на завтра 19 декабря 2023: Овнам - огромные потери, Девы - не хвастайтесь

08:52

$50 тысяч за голову Чичериной: певицу-путинистку накрыла паранойя

08:45

РФ бросает в атаку на фронте в 8 раз больше бойцов, чем ВСУ - DeepState

08:10

В бюджете США уже не осталось денег на финансовую и прочие поддержки Киева - Маркарова

Реклама
07:49

ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки - ISW

06:54

Военная помощь Украине: в Сенате США достигли прогресса в переговорах - The Hill

06:28

Про бумажный ад, который выедает душу защитникамнение

04:37

Раскрыта цена и характеристики нового украинского дрона на 750 км

03:33

"Условия будут другие": эксперт раскрыл, как выборы США повлияют на помощь Украине

03:00

У Димы Коляденко новые отношения - и это не Ирина Билык

02:35

Что делать, если медленно уходит вода: 3 хитрости, которые точно помогут

02:05

Что известно о фальшивом диктаторе: неожиданная версия насчет двойников Путина

01:34

От чего зависит победа Украины в войне: Свитан назвал два сценария

00:04

Адель подписала нового супруга на жесткий брачный контракт - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять