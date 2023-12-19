Что приготовить на Новый год горячее: изысканный, но очень простой рецепт говяжьих рулетиков

Приготовить рулетики очень просто, для этого надо лишь сковородка.
Время приготовления: 35 минут
Кухня Интернациональная
Новый год уже за считанные дни, поэтому пора составлять праздничное меню. Какой же новогодний стол без горячих блюд, а особенно мясных?
Рулетики из говядины на сковороде - рецепт
Ингредиенты:
- мясо говядины – 4 куска (отбитое)
- соль, перец - на вкус;
- горчица – 1 ст. л
- пармезан-40 г
- руккола - ½ пучка
- оливковое масло
- белое вино - 60 мл
- мед - 1 ст. л
- соевый соус - 2 ст. л
Приготовление: Отбитое мясо выкладываем, как на видео, смазываем горчицей, солим и перчим. Натираем пармезан и выкладываем на мясо. Далее руккола. Заворачиваем мясо в ролл, завязываем кулинарной нитью и разрезаем, как на видео.
видео дня
Обжариваем на хорошо разогретом оливковом масле со всех сторон до золотой корочки. Добавляем вино, мед и соевый соус. Готовим еще 5 минут. Подавать горячим.
Смотрите, как приготовить рулетики из говядины на сковороде:
@olga.riabenko Вам понадобится: ⠀ - Мясо говядины - 4 куска (хорошо отбитое); – соль, перец - на вкус; – Горчица - 1 ст. л; – Пармезан - 40 г; – Руккола - ½ пучка; - оливковое масло; – белое вино - 60 мл; – Мед - 1 ст. л; – Соевый соус-2 ст. л. ⠀ * отбитое мясо выкладываем, как на видео, смазываем горчицей, солим и перчим. * Натираем пармезан и выкладываем на мясо. Далее руккола. * Заворачиваем мясо в ролл, завязываем кулинарной нитью и разрезаем, как на видео. * Обжариваем на хорошо разогретом оливковом масле со всех сторон, до золотой корочки. * Добавляем вино, мед и соевый соус. Готовим еще 5 мин. Такое м'яко удивит даже самых требовательных гурманов ? ? храните, готовьте и пусть смакует) #ужин# ужинрецепт# мясо оригінальний оригинальный звук-Ольга Рябенко / Мастер Шеф
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