Что приготовить на Новый год горячее: изысканный, но очень простой рецепт говяжьих рулетиков

Приготовить рулетики очень просто, для этого надо лишь сковородка.

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Говяжьи рулетики с начинкой / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (olga.riabenko)

Новый год уже за считанные дни, поэтому пора составлять праздничное меню. Какой же новогодний стол без горячих блюд, а особенно мясных?

Рулетики из говядины на сковороде - рецепт

Ингредиенты:

мясо говядины – 4 куска (отбитое)

соль, перец - на вкус;

горчица – 1 ст. л

пармезан-40 г

руккола - ½ пучка

оливковое масло

белое вино - 60 мл

мед - 1 ст. л

соевый соус - 2 ст. л

Приготовление: Отбитое мясо выкладываем, как на видео, смазываем горчицей, солим и перчим. Натираем пармезан и выкладываем на мясо. Далее руккола. Заворачиваем мясо в ролл, завязываем кулинарной нитью и разрезаем, как на видео.

видео дня

Обжариваем на хорошо разогретом оливковом масле со всех сторон до золотой корочки. Добавляем вино, мед и соевый соус. Готовим еще 5 минут. Подавать горячим.

Смотрите, как приготовить рулетики из говядины на сковороде:

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