Вкуснее не найдете: шикарный рецепт салата на Новый год - его стоит попробовать

Очень вкусный и легкий салат на Новый год 2024. Рецепт салата, который понравится любой хозяйке.

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Шикарный салат на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com, pixabay

Салатов на праздничный стол есть очень много, но этот точно превосходный.

Легкий и простой в приготовлении салат сделает ваш Новый год удивительно вкусным.

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками - стоит обязательно приготовить на Новый год Дракона. Покровитель 2024 года точно обрадуется.

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Салат на Новый год 2024 - рецепт с крабовыми палочками и пекинской капустой

Вам понадобится:

Пекинская капуста - 300 гр

Крабовые палочки - 200 гр

Яйца отварные - 2 шт

Огурец - 1 шт

Слабосоленая красная рыба - 120 гр

Сыр твердый - 100 гр

Майонез

Соль

Яйца отварить до готовности, минут 12. Почистить и натереть на крупной терке.

Пекинскую капусту промыть, мелко порезать.

Огурец помыть, можно немного очистить от кожуры и порезать соломкой.

Красную рыбу порезать небольшими кусочками.

Крабовые палочки почистить, порезать на кубики.

Собираем вкусный салат на Новый год 2024 с крабовыми палочками.

Первый слой пекинская капуста, хорошо промазать майонезом.

Далее крабовые палочки, смазать майонезом.

Салат с пекинской капустой на Новый год 2024 рецепт / pixabay

Третий слой мелко порезанные огурцы.

Следующий слой натертые на крупной терке яйца и смазать майонезом.

Последний слой натертый на крупной терке твердый сыр, следует смазать слегка майонезом.

Далее выложить красную рыбку и украсить все кунжутом.

Чтобы салат был вкуснее, советуем кунжут обжарить на сковороде.

Смотрите видео рецепт, как готовить салат на Новый год 2024:

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