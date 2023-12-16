Вкуснее не найдете: шикарный рецепт салата на Новый год - его стоит попробовать

Салатов на праздничный стол есть очень много, но этот точно превосходный.
Легкий и простой в приготовлении салат сделает ваш Новый год удивительно вкусным.
Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками - стоит обязательно приготовить на Новый год Дракона. Покровитель 2024 года точно обрадуется.
Салат на Новый год 2024 - рецепт с крабовыми палочками и пекинской капустой
Вам понадобится:
- Пекинская капуста - 300 гр
- Крабовые палочки - 200 гр
- Яйца отварные - 2 шт
- Огурец - 1 шт
- Слабосоленая красная рыба - 120 гр
- Сыр твердый - 100 гр
- Майонез
- Соль
Яйца отварить до готовности, минут 12. Почистить и натереть на крупной терке.
Пекинскую капусту промыть, мелко порезать.
Огурец помыть, можно немного очистить от кожуры и порезать соломкой.
Красную рыбу порезать небольшими кусочками.
Крабовые палочки почистить, порезать на кубики.
Собираем вкусный салат на Новый год 2024 с крабовыми палочками.
Первый слой пекинская капуста, хорошо промазать майонезом.
Далее крабовые палочки, смазать майонезом.
Третий слой мелко порезанные огурцы.
Следующий слой натертые на крупной терке яйца и смазать майонезом.
Последний слой натертый на крупной терке твердый сыр, следует смазать слегка майонезом.
Далее выложить красную рыбку и украсить все кунжутом.
Чтобы салат был вкуснее, советуем кунжут обжарить на сковороде.
Смотрите видео рецепт, как готовить салат на Новый год 2024:
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