Этот рецепт - хит сезона: настолько вкусной закуски еще не пробовали

Уникальная закуска на Новый год 2024, которая моментально разлетается со стола. Рецепт торта из лаваша.

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Закусочный торт на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon, скриншот с видео

Какой Новый год 2024 без вкусных закусок на праздничный стол.

Этот оригинальный рецепт Закусочного торта из лаваша полюбится всем.

Рецепт такого закусочного торта - это восхитительное блюдо на Новый год для гостей.

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Закусочный торт из лаваша - рецепт на Новый год 2024

Вам понадобится:

Лаваш - 8-10 кругов

Копченая курица - 400 гр

Морковка по-корейски - 100 гр

Огурцы свежие - 1 шт

Яйца - 3 шт

Сыр твердый - 100 гр

Сливочный сыр - 250 гр

Сметана - 3 ст ложки

Соль

Яйца варим до готовности. Остужаем, чистим и натираем на терке.

Копченое бедро или куриную грудку порезать небольшими квадратиками.

Огурцы мелко натереть на терке или порезать кубиками.

Твердый сыр обязательно натереть на терке.

Морковку по-корейски предварительно подготовить. Слить жидкость и порезать.

Вкусный тортик из лаваша на Новый год рецепт / скриншот с видео

Смешать сметану, сливочный сыр и немного подсолить. Сделать заправку для лаваша.

Лаваш предварительно подготовить и вырезать круги диаметром 16 см.

Собираем закусочный торт из лаваша в кулинарном кольце.

Как готовить торт из лаваша

На праздничное блюдо выложить лаваш, смазать заправкой.

Лаваш + копченая грудка

Лаваш+заправка+ морковка по-корейски

Лаваш+яйца+заправка

Лаваш+сыр

Лаваш+заправка+копченая грудка

Лаваш+заправка+огурец

Лаваш+яйца

Лаваш+заправка+украшение

Украшаем закусочный торт из лаваша на Новый год 2024 по вкусу.

Закуску накрыть пищевой пленкой, отправить в холодильник на 60 минут.

Нарезаем порционно тортик перед подачей на Новогодний стол.

Смотрите видео, как готовить закусочный оторт из лаваша - рецепт

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