Этот рецепт - хит сезона: настолько вкусной закуски еще не пробовали

Какой Новый год 2024 без вкусных закусок на праздничный стол.
Этот оригинальный рецепт Закусочного торта из лаваша полюбится всем.
Рецепт такого закусочного торта - это восхитительное блюдо на Новый год для гостей.
Закусочный торт из лаваша - рецепт на Новый год 2024
Вам понадобится:
- Лаваш - 8-10 кругов
- Копченая курица - 400 гр
- Морковка по-корейски - 100 гр
- Огурцы свежие - 1 шт
- Яйца - 3 шт
- Сыр твердый - 100 гр
- Сливочный сыр - 250 гр
- Сметана - 3 ст ложки
- Соль
Яйца варим до готовности. Остужаем, чистим и натираем на терке.
Копченое бедро или куриную грудку порезать небольшими квадратиками.
Огурцы мелко натереть на терке или порезать кубиками.
Твердый сыр обязательно натереть на терке.
Морковку по-корейски предварительно подготовить. Слить жидкость и порезать.
Смешать сметану, сливочный сыр и немного подсолить. Сделать заправку для лаваша.
Лаваш предварительно подготовить и вырезать круги диаметром 16 см.
Собираем закусочный торт из лаваша в кулинарном кольце.
Как готовить торт из лаваша
- На праздничное блюдо выложить лаваш, смазать заправкой.
- Лаваш + копченая грудка
- Лаваш+заправка+ морковка по-корейски
- Лаваш+яйца+заправка
- Лаваш+сыр
- Лаваш+заправка+копченая грудка
- Лаваш+заправка+огурец
- Лаваш+яйца
- Лаваш+заправка+украшение
Украшаем закусочный торт из лаваша на Новый год 2024 по вкусу.
Закуску накрыть пищевой пленкой, отправить в холодильник на 60 минут.
Нарезаем порционно тортик перед подачей на Новогодний стол.
Смотрите видео, как готовить закусочный оторт из лаваша - рецепт
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