Кекс в микроволновой печи за 5 минут: вкус поразит всю семью

Кекс в микроволновой печи без молока приготовить легко и быстро - узнайте рецепт и наслаждайтесь вкусом.

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Кекс в микроволновой печи без яиц / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Кекс в микроволновой печи без разрыхлителя - рецепт приобретает свою популярность среди хозяек. Он готовится значительно быстрее и с меньшим количеством ингредиентов, чем тот, который готовится в духовке.

Кондитер в своем Youtube-канале поделилась рецептом быстрого и вкусного кекса, который готовится в микроволновке. Всего за 5 минут можно получить вкусные и ароматные кексы.

Кекс в микроволновой печи с какао

В Сети разлетелся рецепт быстрого и вкусного шокладного кекса в микроволновой печи. Вкусный десерт можно приготовить всего за 5 минут и не придется ехать в магазин, чтобы покупать множество ингредиентов для приготовления. Все что нужно для кекса в микроволновке, всегда есть дома у каждой хозяйки.

Для рецепта понадобится лишь:

четыре столовые ложки пшеничной муки и сахара;

одна столовая ложка какао;

немного разрыхлителя и соли;

одно яйцо;

три столовые ложки молока (вместо молока можно использовать воду);

две столовые ложки масла.

Все очень просто, стоит смешать все сухие ингредиенты, которые перечислены выше, и добавить туда молоко и масло. В тарелке нужно взбить яйцо, а затем также добавить к предыдущей смеси. Чтобы не возникло проблем, чашку необходимо смазать маслом или маслом, затем налить в нее тесто - ⅔ от объема чашки. Нужно выставить микроволновку на всю мощность и поставить чашки с тестом на 1,5 минуты. По истечению времени, доставайте и угощайтесь вкусным кексом.

Кекс в микроволновой печи без яиц

Если дома нет яиц - не беда, ведь кекс в микроволновке можно приготовить и без них. Для идеального и быстрого десерта понадобится:

2 столовые ложки какао и масла;

3 столовые ложки сахара;

2 столовые ложки сливок и молока;

3 столовые ложки муки;

немного разрыхлителя.

Стоит смешать какао, масло, молоко, сахар и сливки вместе и тщательно смешать, чтобы не было комочков. Затем стоит добавить муку-тесто должно получиться густым и однородным. После этого надо перелить тесто по чашкам, которые подходят для микроволновок. Чтобы разнообразить вкус кекса, по желанию можно добавить изюм, орешки или шоколад. Тесто должно на половину заполнить чашку, чтобы мало куда подниматься.

Микроволновку нужно включить на полную мощность и поставить чашки на 2-3 минуты. По истечении времени, необходимо еще на 10 минут оставить кекс в печи, чтобы они не упали после резкого изменения температуры. Желательно после выключения оставить кекс в печи еще на 7-10 минут, чтобы он не опал из-за резкого температурного перепада.

Смотрите видео, как быстро приготовить кекс в микроволновке:

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