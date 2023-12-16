УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Кекс в микроволновой печи за 5 минут: вкус поразит всю семью

Юлия Закрепа
16 декабря 2023, 00:06
Кекс в микроволновой печи без молока приготовить легко и быстро - узнайте рецепт и наслаждайтесь вкусом.
Кекс в микроволновой печи за 5 минут: вкус поразит всю семью
Кекс в микроволновой печи без яиц / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Кекс в микроволновой печи без разрыхлителя - рецепт приобретает свою популярность среди хозяек. Он готовится значительно быстрее и с меньшим количеством ингредиентов, чем тот, который готовится в духовке.

Кондитер в своем Youtube-канале поделилась рецептом быстрого и вкусного кекса, который готовится в микроволновке. Всего за 5 минут можно получить вкусные и ароматные кексы.

Кекс в микроволновой печи с какао

В Сети разлетелся рецепт быстрого и вкусного шокладного кекса в микроволновой печи. Вкусный десерт можно приготовить всего за 5 минут и не придется ехать в магазин, чтобы покупать множество ингредиентов для приготовления. Все что нужно для кекса в микроволновке, всегда есть дома у каждой хозяйки.

Для рецепта понадобится лишь:

  • четыре столовые ложки пшеничной муки и сахара;
  • одна столовая ложка какао;
  • немного разрыхлителя и соли;
  • одно яйцо;
  • три столовые ложки молока (вместо молока можно использовать воду);
  • две столовые ложки масла.

Все очень просто, стоит смешать все сухие ингредиенты, которые перечислены выше, и добавить туда молоко и масло. В тарелке нужно взбить яйцо, а затем также добавить к предыдущей смеси. Чтобы не возникло проблем, чашку необходимо смазать маслом или маслом, затем налить в нее тесто - ⅔ от объема чашки. Нужно выставить микроволновку на всю мощность и поставить чашки с тестом на 1,5 минуты. По истечению времени, доставайте и угощайтесь вкусным кексом.

Кекс в микроволновой печи без яиц

Если дома нет яиц - не беда, ведь кекс в микроволновке можно приготовить и без них. Для идеального и быстрого десерта понадобится:

  • 2 столовые ложки какао и масла;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 2 столовые ложки сливок и молока;
  • 3 столовые ложки муки;
  • немного разрыхлителя.

Стоит смешать какао, масло, молоко, сахар и сливки вместе и тщательно смешать, чтобы не было комочков. Затем стоит добавить муку-тесто должно получиться густым и однородным. После этого надо перелить тесто по чашкам, которые подходят для микроволновок. Чтобы разнообразить вкус кекса, по желанию можно добавить изюм, орешки или шоколад. Тесто должно на половину заполнить чашку, чтобы мало куда подниматься.

Микроволновку нужно включить на полную мощность и поставить чашки на 2-3 минуты. По истечении времени, необходимо еще на 10 минут оставить кекс в печи, чтобы они не упали после резкого изменения температуры. Желательно после выключения оставить кекс в печи еще на 7-10 минут, чтобы он не опал из-за резкого температурного перепада.

Смотрите видео, как быстро приготовить кекс в микроволновке:

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Надо будет пожертвовать территории": в ВСУ рассказали о возможном отходе

"Надо будет пожертвовать территории": в ВСУ рассказали о возможном отходе

23:34 Украина
Россияне продвигают ежедневно, ВСУ контролируют лишь 4% Марьинки - Deep State

Россияне продвигают ежедневно, ВСУ контролируют лишь 4% Марьинки - Deep State

23:09 Украина
Из Белого дома исчезла сверхсекретная папка с материалами о РФ: кто в этом замешан

Из Белого дома исчезла сверхсекретная папка с материалами о РФ: кто в этом замешан

21:56 Политика
Все главные новости

Последние новости

00:06

Кекс в микроволновой печи за 5 минут: вкус поразит всю семью

15 декабря, пятница
23:45

Кулеба назвал две ключевых политических задачи для Украины на 2024 год

23:34

"Надо будет пожертвовать территории": в ВСУ рассказали о возможном отходе

23:10

Украина не может вести войну годами: дипломат назвал самую большую проблему страны

23:09

Россияне продвигают ежедневно, ВСУ контролируют лишь 4% Марьинки - Deep State

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
23:06

Эпопея продолжается: горсовет Ивано-Франковска подал в СБУ заявление о Фарион

22:03

Вандалы срезали 12-летнее дерево: память о юном защитнике Украины уничтожена

21:56

Из Белого дома исчезла сверхсекретная папка с материалами о РФ: кто в этом замешан

21:52

В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты заявляют о работе ПВО

Реклама
21:16

На момент, пока не уговорят Орбана: ЕС выделил Украине первую минипомощь

21:13

Должен быть настороже: бывший муж-олигарх россиянки предупредил Тома Круза об опасности

21:10

Лунный календарь 16 декабря 2023: настало время для кардинальных изменений

20:49

Известный украинский певец удивил новым тату на лице: кто придумал эскиз

20:30

Киевская перепечка по 50 копеек и знакомство с Вакарчуком: Соломия Ветвицкая вспомнила, каким был ее переезд в КиевВидео

20:15

"РФ никуда не продвигается": у Зеленского жестко распекли наглые вбросы Путина

20:06

"Наши самолеты физически и морально устали": пилот рассказал, как сбивает ракеты

19:45

Будут угрожать ВСУ: военный эксперт назвал основную задачу россиян на зиму

19:44

Уменьшит ли Запад помощь Украине в 2024 году?мнение

19:24

Ударит -10: какие области будет засыпать мокрым снегом

19:11

Гороскоп на завтра 16 декабря 2023: Козерогу - выздоровление, Тельцу - зависть

Реклама
18:53

"Они будут атаковать": названы цели новых ракетных ударов РФ по Киеву

18:46

"Не забирают трупы": Defense Express назвали шокирующую цифру потерь россиян

18:30

Самая главная проблема для Байдена: эксперт проанализировал визит Зеленского в США

18:21

Взрыв в сельсовете: стало известно, почему депутат так решил отомстить главе ОТГ

18:14

Разрешил суд: поляки возвращаются к блокированию границы с Украиной

18:00

"Мы это исправим": Зеленский обратился к чиновникам и пообещал тщательнее контролировать их

17:48

Война до 2025 года: в ГУР назвали главную цель оккупантов РФ

17:12

Счастье будет ждать за каждым углом: трем знакам зодиака повезет в январе

17:09

"Замарали себя войной": может ли горячая фаза войны завершиться в 2024 году - Клочок

17:07

Уличные бои в Авдеевке: оккупанты захватили промку и прорываются дальше - эксперт

16:42

ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами за Марьинку: в разведке рассказали о продвижении

16:39

Фонд ЕС для Украины на €50 млрд: у Орбана выдвинули новое требование

16:24

Украину ждет сложная зима, поддержка Запада упала на 90% – Die Zeit

16:18

Не только для захвата территорий: ГУР раскрыло истинные намерения наступления России

16:18

В Украину влетает воздух из Атлантики: прогноз погоды на выходные

16:10

Есть дома у каждого и даже лечит от болезней: врачи назвали самую полезную кашу

15:43

Удары Кинжалами по Украине: в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ

15:32

Неожиданная смерть: 30-летний бразильский певец умер прямо на сцене

15:27

Что положить в кошелек 16 декабря, чтобы защитить деньги от потери: приметы

15:13

Украина способна победить Россию в течение трех лет: в Эстонии назвали сценарий

Реклама
14:59

Сколько населения останется в Украине после войны: демограф раскрыл "безумное число"

14:45

Угроза захвата РФ Днепра и Харькова: генерал-лейтенант дал тревожный прогноз

14:28

"Мать-года" Лорак удивилась странной выходке 12-летней дочериВидео

14:18

"Понадобилась 1 ночь и спичка": стали известны детали мощного взрыва в Воронеже

14:03

Умер актер из сериала "Баффи - истребительница Вампиров"

13:59

Россия способна вести войну еще в 2024 году: эксперт раскрыл, на что рассчитывают россияне

13:49

Орбан "разморозит" 50 млрд евро для Украины: "друг Путина" выдвинул требование

13:41

Во вчерашнем решении Евросоюза прекрасно всемнение

13:32

Военная помощь Украине: в Белом доме жестко раскритиковали действия республиканцев

13:24

Десятки раненых: на Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять