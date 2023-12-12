Это самый нашумевший салат Нежность: рецепт закуски на Новый год 2024

Салат на Новый год, который покорил многих хозяек. Этот уникальный рецепт салата с куриным филе удивит всех.
Давно забытый, но очень вкусный салат готовить невероятно просто.
Новый год 2024 с таким блюдом понравится Дракону.
Салат Нежность на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 3 шт
- Куриное филе - 300 гр
- Яйца - 4 шт
- Майонез - 4 столовых ложки
- Корнишоны - 8 шт
- Сыр твердый - 100 гр
Помыть и отварить до готовности картошку в мундире.
Картошку почистить, натереть на крупной терке.
Также отварить до готовности яйца, почистить и натереть на крупной терке. 1 яйцо разделить на желтки и белки для украшения салата.
В подсоленной воде отварить куриное филе, остудить в бульоне и порезать на мелкие кусочки.
Сыр натереть на крупной терке.
В красивое блюдо положить кулинарное кольцо, в середину поставить стакан и начинать собирать слоеный салат на Новый год 2024.
1 слой отварной картофель, немного подсолить и все смазать майонезом.
2 слой мелко порезанная отварная грудка, также смазать майонезом.
3 слой порезать мелко огурчики корнишоны.
4 слой отварные яйца, и обильно смазать майонезом.
5 слой идет твердый сыр, натертый на крупной терке. Слегка смазать майонезом.
6 слой украшаем салат Нежность на Новый год 2024 яйцам. Делаем серединку из желтка, натертого предварительно на мелкой терке, а из белка шапочку.
Также можно салат на Новый год 2024 украсить в виде рождественского венка.
Нежный салат отправить в холодильник на 60 минут, далее подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить салата Одуванчик на Новый год 2024 рецепт:
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