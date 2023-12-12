Это самый нашумевший салат Нежность: рецепт закуски на Новый год 2024

Рецепт салата, который исчезает за секунду. Невероятно вкусное меню на Новый год 2024.

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Необыкновенно вкусный салат на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Салат на Новый год, который покорил многих хозяек. Этот уникальный рецепт салата с куриным филе удивит всех.

Давно забытый, но очень вкусный салат готовить невероятно просто.

Новый год 2024 с таким блюдом понравится Дракону.

Салат Нежность на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 3 шт

Куриное филе - 300 гр

Яйца - 4 шт

Майонез - 4 столовых ложки

Корнишоны - 8 шт

Сыр твердый - 100 гр

Помыть и отварить до готовности картошку в мундире.

Картошку почистить, натереть на крупной терке.

Также отварить до готовности яйца, почистить и натереть на крупной терке. 1 яйцо разделить на желтки и белки для украшения салата.

В подсоленной воде отварить куриное филе, остудить в бульоне и порезать на мелкие кусочки.

Сыр натереть на крупной терке.

В красивое блюдо положить кулинарное кольцо, в середину поставить стакан и начинать собирать слоеный салат на Новый год 2024.

1 слой отварной картофель, немного подсолить и все смазать майонезом.

2 слой мелко порезанная отварная грудка, также смазать майонезом.

3 слой порезать мелко огурчики корнишоны.

4 слой отварные яйца, и обильно смазать майонезом.

5 слой идет твердый сыр, натертый на крупной терке. Слегка смазать майонезом.

6 слой украшаем салат Нежность на Новый год 2024 яйцам. Делаем серединку из желтка, натертого предварительно на мелкой терке, а из белка шапочку.

Также можно салат на Новый год 2024 украсить в виде рождественского венка.

Нежный салат отправить в холодильник на 60 минут, далее подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить салата Одуванчик на Новый год 2024 рецепт:

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