Женщина показала гениальный метод, как за 3 минуты очистить микроволновку

Те, кто пользуется микроволновой печью каждый день, знают, как быстро жир и грязь могут накапливаться на и как неприятно его чистить, но выход есть.

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Как быстро очистить микроволновку / коллаж: Главред, скирншот: видео TikTok

Микроволновая печь - один из приборов на кухне, где часто собирается много грязи, и его трудно удалить. Женщина поделилась лайфхаком, который поможет быстро удалить даже старые загрязнения, а приготовить его легко дома, ведь все нужное всегда есть в доме каждого.

Опытная уборщица поделилась интересными технологиями в своем TikTok. Она часто использует этот гениальный метод, благодаря которому все сверкает чистотой каждый раз, передает издание Mirror.

Для начала стоит взять стеклянную миску и добавить туда белый уксус, а затем налить жидкость для мытья посуды. Этот раствор нужно поставить в микроволновку и включить на 3 минуты. После этого стоит осторожно вынуть миску, ведь она очень горячая.

видео дня

Так процедура сделала жир в микроволновке достаточно "мягким", чтобы его можно было вытереть движением салфетки из микроволокна. Жир просто таял, оставляя блестящую микроволновку.

Смотрите видео, как быстро очистить микроволновую печь:

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