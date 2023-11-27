Как убрать жир со стекла духовки: простой и легкий способ

Вы быстро поймете, как очистить стекло от старого жира в вашей духовке тогда, когда вам удастся правильно разобрать крышку и достать каждое из них.

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Как очистить стекло духовки от нагара и старого жира / Скриншот YouTube

Хозяйки нередко сталкиваются с проблемами, когда нужно помыть стекло от духовки, к которому со временем налипает жир и пыль. На первый взгляд, сделать это не так просто, поскольку непонятно, как снять стекла. Проблема не в чистящем средстве, а в извлечении стекол. Поэтому возникает вопрос, как отмыть зеркальную дверцу духовки. Мы расскажем вам, как просто это сделать.

Снимите стекла с крышки духовки

Для начала нужно снять стекла с крышки, потому что так будет удобнее их мыть. Лучше всего, фотографируйте каждый шаг: перед началом снятия стекол фиксируйте на фото, как они стояли раньше. Это поможет вам не запутаться.

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На многих крышках слева и справа вверху находятся кнопки. После того как вы на них нажали, по центру снимется пластмассовая заглушка, и первое и с вторым стеклом можно будет вынуть и поставить их на полотенце. Дверцу лучше придерживать второй рукой, чтобы она не захлопнулась.

На некоторых крышках духовок есть и третье стекло. Если возникли проблемы со снятием стекол, найдите инструкцию своей модели, и, следуя подсказкам, извлеките его.

Далее стекла можно помыть обычным моющим средством, после чего промыть водой и вытереть насухо. Когда стекла сухие, их можно ставить обратно на крышку.

Так вы сможете легко отмыть стекла от старого жира и пыли. Теперь можно будет спокойно возвращаться к любимым блюдам и четко видеть, как они готовятся.

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