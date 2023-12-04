Дерматолог показала гениальный лайфхак, как очистить спонж от косметики с помощью масла

Дерматолог поделилась секретным рецептом эффективной очистки бьюти-блендеров. Она пояснила, что для полноценной очистки спонжа недостаточно использовать лишь воду и мыло.
В своем блоге в TikTok врач Ази поделилась советом, как правильно и действенно помыть губку для макияжа. Она рассказала, что мыло действует как антибактериальное средство и помогает растворить грязь, но этого недостаточно, чтобы растворить застарелые пятна, передает Mirror.
Дерматолог раскрыла действенный рецепт для правильного очищения косметического спонжика. Она подчеркнула, что стоит мыть его только горячей водой и добавить туда мыло и оливковое масло.
"Секретный соус": оливковое масло - притягивает кожный жир и помогает растворять кожное сало из спонжа. Масло и макияж, и это то, что может удалить самые старые пятна от косметики на спонже", - рассказала врач.
Смотрите видео, Как правильно мыть спонжи для макияжа:
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