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Дерматолог показала гениальный лайфхак, как очистить спонж от косметики с помощью масла

Юлия Закрепа
4 декабря 2023, 16:05обновлено 4 декабря, 16:35
Дерматолог утверждает, что ее рецепт для чистки косметических спонжей является наиболее эффективным методом, поскольку просто мыла и воды недостаточно.
Дерматолог показала гениальный лайфхак, как очистить спонж от косметики с помощью масла
Как помыть спонж для макияжа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дерматолог поделилась секретным рецептом эффективной очистки бьюти-блендеров. Она пояснила, что для полноценной очистки спонжа недостаточно использовать лишь воду и мыло.

В своем блоге в TikTok врач Ази поделилась советом, как правильно и действенно помыть губку для макияжа. Она рассказала, что мыло действует как антибактериальное средство и помогает растворить грязь, но этого недостаточно, чтобы растворить застарелые пятна, передает Mirror.

Дерматолог раскрыла действенный рецепт для правильного очищения косметического спонжика. Она подчеркнула, что стоит мыть его только горячей водой и добавить туда мыло и оливковое масло.

видео дня

"Секретный соус": оливковое масло - притягивает кожный жир и помогает растворять кожное сало из спонжа. Масло и макияж, и это то, что может удалить самые старые пятна от косметики на спонже", - рассказала врач.

Смотрите видео, Как правильно мыть спонжи для макияжа:

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косметика макияж интересные новости
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