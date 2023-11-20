Эксперт по красоте поделилась мощным приемом макияжа для пожилых женщин, который поможет им выглядеть моложе.

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Как выглядеть моложе - этот лайфхак для макияжа изменит жизнь женщин за 50 / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pexels

Некоторые макияжи могут мгновенно осветлить лицо и подчеркнуть оттенок кожи - но их не всегда легко достичь. Когда вы новичок, вам может быть трудно нарисовать идеальную крылатую подводку для глаз или понять, для чего используется каждый инструмент для макияжа на лице.

Тем не менее, использование правильного количества продукта и соблюдение правильной техники нанесения не только скрывает недостатки, но также может помочь выглядеть моложе. Обычно мы акцентируем внимание на определенных частях лица, например, на бровях, чтобы создать более подтянутый вид.

Женщины с возрастом часто сосредотачиваются на нанесении тонального крема и формировании бровей, чтобы уменьшить следы старения. Тем не менее, один эксперт по красоте обнаружил, что даже простой макияж может создать "драматический" эффект и, таким образом, помочь женщинам старше 50 лет выглядеть моложе.

Эксперт по красоте Николь Джонсон, которая специализируется на советах по макияжу для пожилых женщин, поделилась видео на Youtube и рассказала, что подводка для глаз способна преобразить внешность ее зрелых клиентов. В видео она сказала:"Я научу вас небольшому хитрому трюку, о котором вы, вероятно, не знаете, но который существенно изменит жизнь женщин, которым за 50".

Первый шаг в макияже - нанести на веко нюдовый пудровый пигмент, чтобы осветлить его, а затем нанести матовые фиолетовые тени и провести ими по верхней линии ресниц у основания века.

Затем вы должны провести стрелку немного дальше, чтобы она достигла внешнего уголка глаза и образовала прямое мини-крыло по краям. Никол объясняет: "по сути, я хочу сделать это веко светлым, а затем добавить драматизма с помощью теней, притворившись, что это мой лайнер. Но это не так, мы вернемся к нашему лайнеру".

Эксперт по макияжу говорит, что первый шаг работает с несколькими разными цветами, включая коричневый, но советует избегать использования черного. Для третьего шага следует взять карандаш - цвет глубокого фиолетового оттенка, сообщает Express.

Метод является эффективным способом осветлить и расширить глаза, но для многих зрелых женщин существует одна распространенная проблема, которая портит общий вид. Николь утверждает: "когда я работаю на съемках, делая макияж зрелым женщинам, я замечаю, что у некоторых из них есть четкая внутренняя линия между веком и линией роста ресниц.Это будет настоящий заметный Телесный цвет между красивой темнотой на глазах, где подводка находится в тени. Но он будет по-настоящему подчеркнут нюдовым цветом под ресницами. Поэтому я всегда делала так - и это кардинально меняло ситуацию - брала карандаш и подводила его".

Смотрите видео, как с помощью макияжа выглядеть моложе:

Для этого нужно взять остро заточенный карандаш для глаз и аккуратно нанести его на внутреннюю линию ресниц, чтобы скрыть Телесный цвет. Эксперт утверждает, что это "расплавит" подводку в темноте ресниц и создаст эффект "более полных" глаз. Она утверждает, что это помогает глазам "полностью сойтись", чтобы напоминать естественную линию глаз, а не ту, что была накрашена.

Хотя некоторые люди уже используют этот трюк на нижней линии ресниц, Николь предостерегает от него зрелых женщин, поскольку он закрывает глаза. Вместо этого цель состоит в том, чтобы создать удлиненный, но расширенный вид.

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