Как отмыть застарелый жир с решетки плиты: очень простой, но действенный способ

Вы узнаете, как очистить от жира решетку газовой плиты, когда решите на практике применить совет с использованием простой воды из крана и соды.

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Как отмыть решётку газовой плиты от старого жира / Скриншот YouTube

Хозяйки хорошо знают, что после приготовления блюд быстро пачкается не только сама газовая плита или конфорки, но и решетка. Чаще всего она становится липкой, а жир на ней твердеет и высыхает. Поэтому многие задаются вопросом, как очистить решетку газовой плиты в домашних условиях. Мы расскажем вам, что нужно сделать, чтобы быстро отмыть решетку.

Приготовьте простой раствор для очистки решетки

Для начала берем обычную соду. 5-6 столовых ложек добавляем в емкость и заливаем водой. Перемешиваем, чтобы получился кашеобразный раствор. Нужно, чтобы он не был слишком водяным или чересчур густым. Надо, чтобы он нормально наносился на саму решетку.

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Намазываем раствор на решетку и ждем

После этого нужно взять губку и намазать ею решетку. Тщательно мажем особенно в тех местах, где скопилось много жира. Оставляем решетку постоять на 1-2 часа, чтобы раствор впитался и разъедал весь прилипший жир. Если решетка очень сильно грязная, можно оставить на несколько часов или на даже на ночь.

После того, как время истекло, протираем решетку скребком, промываем водой и наблюдаем за результатом. Решетка быстро очиститься и больше ваши кастрюли не будут прилипать к плите.

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