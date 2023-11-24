Как отмыть застарелый жир с решетки плиты: очень простой, но действенный способ

Хозяйки хорошо знают, что после приготовления блюд быстро пачкается не только сама газовая плита или конфорки, но и решетка. Чаще всего она становится липкой, а жир на ней твердеет и высыхает. Поэтому многие задаются вопросом, как очистить решетку газовой плиты в домашних условиях. Мы расскажем вам, что нужно сделать, чтобы быстро отмыть решетку.
Приготовьте простой раствор для очистки решетки
Для начала берем обычную соду. 5-6 столовых ложек добавляем в емкость и заливаем водой. Перемешиваем, чтобы получился кашеобразный раствор. Нужно, чтобы он не был слишком водяным или чересчур густым. Надо, чтобы он нормально наносился на саму решетку.
Намазываем раствор на решетку и ждем
После этого нужно взять губку и намазать ею решетку. Тщательно мажем особенно в тех местах, где скопилось много жира. Оставляем решетку постоять на 1-2 часа, чтобы раствор впитался и разъедал весь прилипший жир. Если решетка очень сильно грязная, можно оставить на несколько часов или на даже на ночь.
После того, как время истекло, протираем решетку скребком, промываем водой и наблюдаем за результатом. Решетка быстро очиститься и больше ваши кастрюли не будут прилипать к плите.