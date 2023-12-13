Шикарная закуска на Новый год: рецепт просто бомба

Быстрая и очень вкусная закуска на праздничный стол. Такие конвертики с рыбой понравятся Дракону.

https://glavred.info/recipes/shikarnaya-zakuska-na-novyy-god-recept-prosto-bomba-10524767.html Ссылка скопирована

Быстрая и очень вкусная закуска на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото, goodfon, скриншот с видео

Готовим вкусные и изысканные закуски на Новый год 2024. Этот рецепт настолько вкусный, что привычные тарталетки готовить уже не будете.

Чтобы приготовить закуску на Новый год 2024 следует купить вкусное дрожжевое тесто.

Вкусно, легко и просто приготовить закуску, которая понравится всем.

видео дня

Быстрая закуска на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Слоеное дрожжевое тесто - 1 упаковка

Авокадо - 1 шт

Яйца - 1 шт

Красная рыба - 100 гр

Сливочный сыр - 100 гр

Кунжут

Разморозить готовое тесто, немного раскатать и вырезать небольшие кружочки.

Разогреть духовку до 200 градусов.

На противень переложить готовые кружочки из слоеного теста.

1 яйцо разбить в пиалу, взбить вилкой и смазать яйцом наши кружочки из теста.

Выпекать мини тарталетки 15 минут.

В это время порезать кубиками красную рыбу. Покупайте слабосоленую форель, она прекрасно подходит к такой закуске на Новый год.

Авокадо должно быть обязательно мягким. В чашу блендера переложить порезанный авокадо и 100 гр сливочного сыра. Взбить массу и переложить в кондитерский мешок.

Достаем наши готовые кружочки из теста. Чайной ложкой продавливаем серединку и начинаем пастой из авокадо и сыра.

Добавляем красную рыбку и посыпаем кунжутом.

Невероятно вкусная закуска готова.

Смотрите видео, как готовить конвертики с красной рыбой на Новый год 2024:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.