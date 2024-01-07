Салат 5-ти минутка: безумно вкусный рецепт закуски из 3 ингредиентов

Готовим нежный и легкий салат, который понравится всем. Такой рецепт салата станет вашим любимым.

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Очень легкий и быстрый салат рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Очень вкусный и изысканный рецепт салата. Простые ингредиенты сделают вкус такого блюда простым.

Чтобы приготовить салат 5-ти минутка, нужно всего несколько ингредиентов.

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Очень вкусный салат за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

Копченая курица - 200 гр

Яйца - 2 шт

Помидор - 1 шт

Майонез или сметана

Сыр твердый - 100 гр

Соль - по вкусу

Куриную копченую грудку порезать на кубики и отправить сразу в салатник.

Яйца отварить вкрутую до готовности, остудить, почистить и порезать.

Помидор порезать на кубики.

Сыр натереть на крупной терке.

Соединить все ингредиенты в салатнике, добавить легкий майонез или сметану.

Посолить салат по вкусу и перемешать хорошо.

Подаем салат с гренками или вкусным багетом.

Смотрите видео, как готовить салат с курицей и помидорами рецепт:

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