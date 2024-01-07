Салат 5-ти минутка: безумно вкусный рецепт закуски из 3 ингредиентов

Готовим нежный и легкий салат, который понравится всем. Такой рецепт салата станет вашим любимым.
Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку: 5 минут
Кухня Интернациональная
Очень вкусный и изысканный рецепт салата. Простые ингредиенты сделают вкус такого блюда простым.
Чтобы приготовить салат 5-ти минутка, нужно всего несколько ингредиентов.
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Очень вкусный салат за 5 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Копченая курица - 200 гр
- Яйца - 2 шт
- Помидор - 1 шт
- Майонез или сметана
- Сыр твердый - 100 гр
- Соль - по вкусу
Куриную копченую грудку порезать на кубики и отправить сразу в салатник.
Яйца отварить вкрутую до готовности, остудить, почистить и порезать.
Помидор порезать на кубики.
Сыр натереть на крупной терке.
Соединить все ингредиенты в салатнике, добавить легкий майонез или сметану.
Посолить салат по вкусу и перемешать хорошо.
Подаем салат с гренками или вкусным багетом.
Смотрите видео, как готовить салат с курицей и помидорами рецепт:
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