Такого вы еще не готовили: шикарный рецепт бананового кекса за 3 минуты

Обладать кулинарными навыками не нужно, ведь банановый кекс готовить элементарно.

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Банановый кекс со сгущенкой/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (tashaavagyan)

Когда к чаю ничего нет, а вкусненького хочется, приготовьте быстрый банановый кекс. Для этого вам понадобится лишь 3 обязательных ингредиента, а разрыхлитель кладите на собственное усмотрение.

Самый вкусный банановый кекс - рецепт

Ингредиенты:

бананы без кожуры - 330 гр. (2 больших)

сгущенка - 230 гр.

мука - 170 гр.

разрыхлитель - 7 гр.

Приготовление: бананы размять в пюре и выложить в зараннее подготовленную высокую емкость для запекания, добавить сгущенку, муку и разрыхлитель. Сверху украсить банановыми слайсами и отправить в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов.

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