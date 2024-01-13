Такого вы еще не готовили: шикарный рецепт бананового кекса за 3 минуты

Обладать кулинарными навыками не нужно, ведь банановый кекс готовить элементарно.
Время приготовления: 55 минут
Кухня Интернациональная
Когда к чаю ничего нет, а вкусненького хочется, приготовьте быстрый банановый кекс. Для этого вам понадобится лишь 3 обязательных ингредиента, а разрыхлитель кладите на собственное усмотрение.
Самый вкусный банановый кекс - рецепт
Ингредиенты:
- бананы без кожуры - 330 гр. (2 больших)
- сгущенка - 230 гр.
- мука - 170 гр.
- разрыхлитель - 7 гр.
Приготовление: бананы размять в пюре и выложить в зараннее подготовленную высокую емкость для запекания, добавить сгущенку, муку и разрыхлитель. Сверху украсить банановыми слайсами и отправить в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов.
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