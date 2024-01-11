Эта идеальная закуска за 15 минут покорит всех: нужна всего 1 буханка хлеба - рецепт

Невероятно вкусная закуска под вино для холодных зимних вечеров за 15 минут. Рецепт такого хлеба с сыром и розмарином точно понравится любому.
Просто один раз приготовьте, и ваши гости будут на пороге всегда.
Закуска, которая исчезает на глазах.
Простая закуска из хлеба - рецепт
Вам понадобится:
- Булка белого хлеба - 1 шт
- Мягкий сыр (Камамбер) - 2 шт
- Масло сливочное - 120 гр
- Розмарин
- Итальянские травы
- Чеснок - по вкусу
Булку белого хлеба, небольшого размера, нарезать на маленькие квадратики.
Сливочное масло растопить в небольшой кастрюльке, добавить чеснок по вкусу и итальянские травы.
Сыр нарезать небольшими пластинами, чтобы поместили между квадратиками в белом хлебе.
Обильно смазать булку сливочным маслом с травами.
В каждый кубик положить по кусочку мягкого сыра.
Добавить веточки розмарина.
Разогреть духовку до 180 градусов.
В фольгу переложить хлеб с сыром, аккуратно завернуть и отправить на 15 минут в духовку.
Шикарная закуска из белого хлеба с сыром просто невероятно вкусная. Такого аромата и хрустящей корочки добиться очень просто.
Смотрите видео, как готовить вкусную закуску из хлеба рецепт:
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