Эта идеальная закуска за 15 минут покорит всех: нужна всего 1 буханка хлеба - рецепт

Очень вкусная и невероятно простая закуска из хлеба с сыром и специями. Рецепт, который затмит всех.

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Шикарная закуска из хлеба рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Невероятно вкусная закуска под вино для холодных зимних вечеров за 15 минут. Рецепт такого хлеба с сыром и розмарином точно понравится любому.

Просто один раз приготовьте, и ваши гости будут на пороге всегда.

Закуска, которая исчезает на глазах.

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Простая закуска из хлеба - рецепт

Вам понадобится:

Булка белого хлеба - 1 шт

Мягкий сыр (Камамбер) - 2 шт

Масло сливочное - 120 гр

Розмарин

Итальянские травы

Чеснок - по вкусу

Булку белого хлеба, небольшого размера, нарезать на маленькие квадратики.

Сливочное масло растопить в небольшой кастрюльке, добавить чеснок по вкусу и итальянские травы.

Сыр нарезать небольшими пластинами, чтобы поместили между квадратиками в белом хлебе.

Обильно смазать булку сливочным маслом с травами.

В каждый кубик положить по кусочку мягкого сыра.

Добавить веточки розмарина.

Разогреть духовку до 180 градусов.

В фольгу переложить хлеб с сыром, аккуратно завернуть и отправить на 15 минут в духовку.

Шикарная закуска из белого хлеба с сыром просто невероятно вкусная. Такого аромата и хрустящей корочки добиться очень просто.

Смотрите видео, как готовить вкусную закуску из хлеба рецепт:

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