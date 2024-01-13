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Роскошный салат Жозефина: рецепт, который покорит с 1 раза

Мария Тупик
13 января 2024, 19:39
Очень вкусный рецепт салата, который невозможно забыть. Рецепт стоит приготовить, когда гости на пороге.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Калорийность Калорийность 5 ккал
Кухня Кухня Интернациональная
Вкуснейший салат Жозефина - рецепт
Вкуснейший салат Жозефина - рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим незабываемый и очень вкусный салат Жозефина. Изысканный рецепт салата, который так нравится многим.

Такой рецепт отлично подойдет на праздничный стол. Готовить салат Жозефина так просто, но комплиментов получите еще больше.

Салат Жозефина - рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Куриная грудка - 300 гр
  • Шампиньоны - 300 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Помидор - 1 шт
  • Сыр твердый - 100 гр
  • Соль, перец - по вкусу
  • Масло растительное
  • Зеленый лук - 2 веточки

Сметана или заправка к салату

Куриную грудку отварить в подсоленной воде с лавровым листом.

Пока курица остынет в бульоне, чистим грибы.

Грибы порезать на пластины, обжарить на растительном масле до готовности.

Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и мелко порезать.

Свежий помидор помыть, порезать на мелкие кубики.

Остывшее мясо порезать или разобрать на волокна, добавить в салатник.

Далее добавить грибы, помидор, яйца.

Сыр порезать небольшими кубиками, зеленый лук помыть и мелко порезать.

Добавить оставшиеся ингредиенты в салат, заправить сметаной, посолить и хорошо перемешать салат Жозефина.

Смотрите видео, как готовить салат Жозефина рецепт:

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