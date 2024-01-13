Роскошный салат Жозефина: рецепт, который покорит с 1 раза

Очень вкусный рецепт салата, который невозможно забыть. Рецепт стоит приготовить, когда гости на пороге.

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Вкуснейший салат Жозефина - рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим незабываемый и очень вкусный салат Жозефина. Изысканный рецепт салата, который так нравится многим.

Такой рецепт отлично подойдет на праздничный стол. Готовить салат Жозефина так просто, но комплиментов получите еще больше.

Салат Жозефина - рецепт

Вам понадобится:

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Куриная грудка - 300 гр

Шампиньоны - 300 гр

Яйца - 2 шт

Помидор - 1 шт

Сыр твердый - 100 гр

Соль, перец - по вкусу

Масло растительное

Зеленый лук - 2 веточки

Сметана или заправка к салату

Куриную грудку отварить в подсоленной воде с лавровым листом.

Пока курица остынет в бульоне, чистим грибы.

Грибы порезать на пластины, обжарить на растительном масле до готовности.

Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и мелко порезать.

Свежий помидор помыть, порезать на мелкие кубики.

Остывшее мясо порезать или разобрать на волокна, добавить в салатник.

Далее добавить грибы, помидор, яйца.

Сыр порезать небольшими кубиками, зеленый лук помыть и мелко порезать.

Добавить оставшиеся ингредиенты в салат, заправить сметаной, посолить и хорошо перемешать салат Жозефина.

Смотрите видео, как готовить салат Жозефина рецепт:

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