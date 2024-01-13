Роскошный салат Жозефина: рецепт, который покорит с 1 раза

Готовим незабываемый и очень вкусный салат Жозефина. Изысканный рецепт салата, который так нравится многим.
Такой рецепт отлично подойдет на праздничный стол. Готовить салат Жозефина так просто, но комплиментов получите еще больше.
Салат Жозефина - рецепт
Вам понадобится:
- Куриная грудка - 300 гр
- Шампиньоны - 300 гр
- Яйца - 2 шт
- Помидор - 1 шт
- Сыр твердый - 100 гр
- Соль, перец - по вкусу
- Масло растительное
- Зеленый лук - 2 веточки
Сметана или заправка к салату
Куриную грудку отварить в подсоленной воде с лавровым листом.
Пока курица остынет в бульоне, чистим грибы.
Грибы порезать на пластины, обжарить на растительном масле до готовности.
Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и мелко порезать.
Свежий помидор помыть, порезать на мелкие кубики.
Остывшее мясо порезать или разобрать на волокна, добавить в салатник.
Далее добавить грибы, помидор, яйца.
Сыр порезать небольшими кубиками, зеленый лук помыть и мелко порезать.
Добавить оставшиеся ингредиенты в салат, заправить сметаной, посолить и хорошо перемешать салат Жозефина.
Смотрите видео, как готовить салат Жозефина рецепт:
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