Просто пальчики оближешь: шикарный рецепт салата Клеопатра, который разметают в 1 миг

Готовим очень вкусный и нежный салат Клеопатра. Такой рецепт салатика готовить всего несколько минут.
Простые ингредиенты, которые восхитительно сочетаются вместе.
Советуем сохранить рецепт и обязательно приготовить на праздники!
Вам и вашим гостям он точно понравится!
Салат Клеопатра - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 1 упаковка (300 гр)
- Маринованные грибы - 250 гр
- Консервированные ананасы - 200 гр
- Маслины без косточек - 10 шт
- Лук красный - 1 шт
- Уксус - 1 ложка для маринада
- Майонез - 1 столовая ложка
Первым делом нужно замариновать лук, чтобы салат был вкуснее.
Порезать лук полукольцами, переложить в небольшую миску.
Добавить к луку уксус, сахар и оставить на 5-6 минут.
Пока будет мариноваться лук, нужно собрать салат.
Сливаем сок с ананасов, порезать небольшими кубиками.
Грибы желательно покупать маленькие. Если купили большие, тогда порезать пополам.
Крабовые палочки порезать на кубики.
Соединить в салатнике крабовые палочки, ананасы, грибы.
С лука слить маринад и отправить в салатник.
Заправить салат 1 столовой ложкой майонеза.
Салат Клеопатра получается невероятно вкусный и нежный.
Супер сочетание вкусов, хоть и и на первый взгляд необычное.
Смотрите видео, как готовить салат Клеопатра рецепт:
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