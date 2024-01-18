Просто пальчики оближешь: шикарный рецепт салата Клеопатра, который разметают в 1 миг

Шикарный и очень просто рецепт салата Клеопатра. Восхитительный салат, который полюбят все.

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Очень вкусный салат Клеопатра / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусный и нежный салат Клеопатра. Такой рецепт салатика готовить всего несколько минут.

Простые ингредиенты, которые восхитительно сочетаются вместе.

Советуем сохранить рецепт и обязательно приготовить на праздники!

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Вам и вашим гостям он точно понравится!

Салат Клеопатра - рецепт

Вам понадобится:

Крабовые палочки - 1 упаковка (300 гр)

Маринованные грибы - 250 гр

Консервированные ананасы - 200 гр

Маслины без косточек - 10 шт

Лук красный - 1 шт

Уксус - 1 ложка для маринада

Майонез - 1 столовая ложка

Первым делом нужно замариновать лук, чтобы салат был вкуснее.

Порезать лук полукольцами, переложить в небольшую миску.

Добавить к луку уксус, сахар и оставить на 5-6 минут.

Пока будет мариноваться лук, нужно собрать салат.

Сливаем сок с ананасов, порезать небольшими кубиками.

Грибы желательно покупать маленькие. Если купили большие, тогда порезать пополам.

Крабовые палочки порезать на кубики.

Соединить в салатнике крабовые палочки, ананасы, грибы.

С лука слить маринад и отправить в салатник.

Заправить салат 1 столовой ложкой майонеза.

Салат Клеопатра получается невероятно вкусный и нежный.

Супер сочетание вкусов, хоть и и на первый взгляд необычное.

Смотрите видео, как готовить салат Клеопатра рецепт:

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