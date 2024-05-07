Домашние "ахнут": уникальный рецепт приготовления куриных крылышек в коле на сковороде

Очень простой рецепт приготовления куриных крылышек необычным способом с использованием колы.

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Рецепт куриных крылышек в коле / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Готовим вкуснейшие куриные крылышки в соусе терияки с колой. Этот рецепт точно удивит вас, особенно оценят дети. Так что приготовьтесь готовить такие крылышки каждую неделю.

Куриные крылышки в коле – рецепт

Вам понадобится:

куриные крылья 800г;

копченая паприка, соль по вкусу;

чеснок 2-3 зубчика;

соевый соус 3-4 ст.л.;

кола с сахаром 350 мл;

мед 2ст.л;

растительное масло для жарки.

Куриные крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем.

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Отправьте крылышки в глубокую миску, добавьте соль и паприку.

Чеснок пропустите через чесночницу и отправьте к крылышкам.

Добавьте соевый соус, перемешайте и оставьте крылышки мариноваться минут 20.

На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте крылья с обеих сторон до румяной корочки.

Полейте крылья медом и влейте колу.

Тушите на среднем огне без крышки до полного испарения жидкости.

При подаче блюдо можно посыпать кунжутом. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриные крылышки в коле:

Кто такая lady.stegantseva? lady.stegantseva - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты разных блюд. Проживает в Сиэтле, родом из Харькова. На lady.stegantseva подписаны более 300 тысяч пользователей соцсети.

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