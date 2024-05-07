Домашние "ахнут": уникальный рецепт приготовления куриных крылышек в коле на сковороде

Готовим вкуснейшие куриные крылышки в соусе терияки с колой. Этот рецепт точно удивит вас, особенно оценят дети. Так что приготовьтесь готовить такие крылышки каждую неделю.
Куриные крылышки в коле – рецепт
Вам понадобится:
- куриные крылья 800г;
- копченая паприка, соль по вкусу;
- чеснок 2-3 зубчика;
- соевый соус 3-4 ст.л.;
- кола с сахаром 350 мл;
- мед 2ст.л;
- растительное масло для жарки.
Куриные крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Отправьте крылышки в глубокую миску, добавьте соль и паприку.
Чеснок пропустите через чесночницу и отправьте к крылышкам.
Добавьте соевый соус, перемешайте и оставьте крылышки мариноваться минут 20.
На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте крылья с обеих сторон до румяной корочки.
Полейте крылья медом и влейте колу.
Тушите на среднем огне без крышки до полного испарения жидкости.
При подаче блюдо можно посыпать кунжутом. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить куриные крылышки в коле:
Кто такая lady.stegantseva?
lady.stegantseva - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты разных блюд. Проживает в Сиэтле, родом из Харькова. На lady.stegantseva подписаны более 300 тысяч пользователей соцсети.
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