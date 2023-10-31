Салат Пятиминутка, который готовить будете всегда: гениальный рецепт

Этот салат восхитил всех близких. Рецепт блюда, который можно готовить всегда. Салат настолько простой в приготовлении, что любой хозяйке будет под силу его приготовить.
Чтобы приготовить салат Пятиминутка нужны всего несколько продуктов, который найдутся в любом холодильнике.
Легкий салат Пятиминутка - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца отварные - 2 шт
- Соленые огурцы - 3 шт
- Морковь вареная - 2 шт
- Чеснок - 1 зубчик
- Консервированная фасоль - 1 банка
- Укроп, петрушка
- Соль
- Майонез легкий
Морковку помыть, отварить до готовности, остудить, почистить и порезать мелкими кубиками.
Яйца отварить вкрутую, почистить и порезать кубиками. Огурцы выбирайте хрустящие и в меру соленые. Огурчики порежьте кубиками.
С банки фасоли слить всю жидкость. Смешать в салатнике огурцы, морковку, яйца, фасоль, мелко рубленную зелень, соль и добавить немного майонеза.
По желанию выдавить 1 зубчик чеснока в салат.
Хорошо перемешиваем салат и даем 5 минут настояться. Вкусный и легкий салат готов.
Смотрите видео, как готовить салат с фасолью рецепт:
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