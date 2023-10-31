Салат Пятиминутка, который готовить будете всегда: гениальный рецепт

Невероятно простой рецепт салата с фасолью. От него невозможно оторваться.

https://glavred.info/recipes/salat-pyatiminutka-kotoryy-gotovit-budete-vsegda-genialnyy-recept-10513003.html Ссылка скопирована

Самый легкий салат Пятиминутка рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Этот салат восхитил всех близких. Рецепт блюда, который можно готовить всегда. Салат настолько простой в приготовлении, что любой хозяйке будет под силу его приготовить.

Чтобы приготовить салат Пятиминутка нужны всего несколько продуктов, который найдутся в любом холодильнике.

Легкий салат Пятиминутка - рецепт

Вам понадобится:

Яйца отварные - 2 шт

Соленые огурцы - 3 шт

Морковь вареная - 2 шт

Чеснок - 1 зубчик

Консервированная фасоль - 1 банка

Укроп, петрушка

Соль

Майонез легкий

Морковку помыть, отварить до готовности, остудить, почистить и порезать мелкими кубиками.

Яйца отварить вкрутую, почистить и порезать кубиками. Огурцы выбирайте хрустящие и в меру соленые. Огурчики порежьте кубиками.

С банки фасоли слить всю жидкость. Смешать в салатнике огурцы, морковку, яйца, фасоль, мелко рубленную зелень, соль и добавить немного майонеза.

По желанию выдавить 1 зубчик чеснока в салат.

Хорошо перемешиваем салат и даем 5 минут настояться. Вкусный и легкий салат готов.

Смотрите видео, как готовить салат с фасолью рецепт:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.