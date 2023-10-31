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Салат Пятиминутка, который готовить будете всегда: гениальный рецепт

Мария Тупик
31 октября 2023, 21:55
Невероятно простой рецепт салата с фасолью. От него невозможно оторваться.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Европейская
Самый легкий салат Пятиминутка рецепт
Самый легкий салат Пятиминутка рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Этот салат восхитил всех близких. Рецепт блюда, который можно готовить всегда. Салат настолько простой в приготовлении, что любой хозяйке будет под силу его приготовить.

Чтобы приготовить салат Пятиминутка нужны всего несколько продуктов, который найдутся в любом холодильнике.

Легкий салат Пятиминутка - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца отварные - 2 шт
  • Соленые огурцы - 3 шт
  • Морковь вареная - 2 шт
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Консервированная фасоль - 1 банка
  • Укроп, петрушка
  • Соль
  • Майонез легкий

Морковку помыть, отварить до готовности, остудить, почистить и порезать мелкими кубиками.

Яйца отварить вкрутую, почистить и порезать кубиками. Огурцы выбирайте хрустящие и в меру соленые. Огурчики порежьте кубиками.

С банки фасоли слить всю жидкость. Смешать в салатнике огурцы, морковку, яйца, фасоль, мелко рубленную зелень, соль и добавить немного майонеза.

По желанию выдавить 1 зубчик чеснока в салат.

Хорошо перемешиваем салат и даем 5 минут настояться. Вкусный и легкий салат готов.

Смотрите видео, как готовить салат с фасолью рецепт:

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