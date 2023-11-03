Этот оригинальный салат поразит всех на Новый год 2024: рецепт за 15 минут

Очень вкусный и изысканный рецепт салата на Новый год 2024. Такое блюдо затмит всех.

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Салат на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим вкуснейший салат на праздничный стол. Все ваши гости ахнут от восторга. Такой салат настолько простой и вкусный, что вы будете хотеть приготовить его еще и еще.

Рекомендуем приготовить такой салат Пикантное наслаждение на Новый год 2024. Покровитель года точно оценит блюдо.

Салат на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 3 шт

Куриное филе - 500 гр

Киви - 3 шт

Яблоко - 1 шт

Сыр - 180 гр

Морковка по-корейски - 80 гр

Майонез легкий

Куриное филе, помыть, удалить шкурку и пленку, отварить до готовности в подсоленной воде с лавровым листом. Остудить в бульоне и порезать на кубики.

Яйца отварить вкрутую 15 минут. Остудить и почистить.

Яйца отделить на белки и желтки. Белки натереть на средней терке.

Яблоко помыть, почистить и натереть соломкой. Желательно выбирайте яблоко в салат на Новый год 2024 сладкого сорта.

Киви помыть, удалить шкурку и порезать полукольцами.

Сыр натереть на средней терке. Выбирайте сыр для салата твердый.

Желтки измельчить вилкой.

Как собрать слоеный салат на Новый год 2024:

Первым слоем выложить куриное филе, обильно смазать майонезом.

Далее положить несколько долек киви, остальные оставить для украшения салата.

Третий слой утрамбовать белки, смазать хорошо майонезом.

На белки выложить натертое соломкой яблоко.

На яблоко выложить сыр, хорошо смазать майонезом.

Простой салат на Новый год с киви рецепт / depositphotos.com/ua

Затем выложить морковку по-корейски.

И украсить салат желтком. Также для украшения используйте киви.

Отправляем салат в холодильник на 50 минут, чтобы он хорошо пропитался. Подаем к праздничному столу. Такой пикантный салат благодаря фруктам придаем изысканный вкус.

Смотрите также видео, как готовить салат с киви на Новый год - новый рецепт:

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