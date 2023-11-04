Вы точно поразите всех: рецепт закуски на Новый год 2024

Простая и очень легкая закуска на Новый год 2024, которая поразит всех ваших родных.
Рецепт необычной и красивой закуски на праздничный стол. Рулетик из яиц с начинкой сразит всех.
Для начинки нужен будет тунец. Если тунец не любите, можно приготовить из сардин.
Рулет на Новый год за 5 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 3 шт
- Сыр твердый - 100 гр
- Тунец - 120 гр
- Майонез - 2 столовых ложки
- Маслины или оливки
- Укроп - для украшения
Яйца помыть, отварить вкрутую и остудить. Почистить яйца и отделить желтки от белков. В чашу блендера переложить все белки.
Сыр порезать на кубики и добавить в блендер к белкам.
Добавить к сыру и белкам тунец и майонез.
Перемолоть всю начинку блендером до однородной массы.
Застелить фольгу на поверхность и выложить равномерным слоем нашу массу.
Выложить ровной полоской маслины или оливки по вкусу, как на фото.
При помощи фольги свернуть в рулетик, и отправить в холодильник на 10 минут.
В это время измельчить желтки. Можно натереть на мелкой терке.
Достаем рулет из холодильника. Посыпаем желтками и украшаем укропом.
Разрезаем порционно и подаем к столу настоящую вкуснятину.
Читайте также:
- Самый эффектный салат из 3 продуктов Белое облако: необычный и очень вкусный рецепт
- Салат Пятиминутка, который готовить будете всегда: гениальный рецепт
- Этот оригинальный салат поразит всех на Новый год 2024: рецепт за 15 минут