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Вы точно поразите всех: рецепт закуски на Новый год 2024

Мария Тупик
4 ноября 2023, 20:00
Изумительная закуска на Новый год. Восхитительный рецепт из простых и доступных продуктов.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Европейская
Закуска рулет на Новый год 2024 рецепт
Закуска рулет на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с youtube

Простая и очень легкая закуска на Новый год 2024, которая поразит всех ваших родных.

Рецепт необычной и красивой закуски на праздничный стол. Рулетик из яиц с начинкой сразит всех.

Для начинки нужен будет тунец. Если тунец не любите, можно приготовить из сардин.

видео дня

Рулет на Новый год за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 3 шт
  • Сыр твердый - 100 гр
  • Тунец - 120 гр
  • Майонез - 2 столовых ложки
  • Маслины или оливки
  • Укроп - для украшения

Яйца помыть, отварить вкрутую и остудить. Почистить яйца и отделить желтки от белков. В чашу блендера переложить все белки.

Сыр порезать на кубики и добавить в блендер к белкам.

Добавить к сыру и белкам тунец и майонез.

Перемолоть всю начинку блендером до однородной массы.

Застелить фольгу на поверхность и выложить равномерным слоем нашу массу.

Выложить ровной полоской маслины или оливки по вкусу, как на фото.

Как сделать рулет на Новый год 2024 рецепт
Как сделать рулет на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

При помощи фольги свернуть в рулетик, и отправить в холодильник на 10 минут.

В это время измельчить желтки. Можно натереть на мелкой терке.

Достаем рулет из холодильника. Посыпаем желтками и украшаем укропом.

Разрезаем порционно и подаем к столу настоящую вкуснятину.

Вкусный рулет на Новый год 2024 рецепт
Вкусный рулет на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

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