Вы точно поразите всех: рецепт закуски на Новый год 2024

Изумительная закуска на Новый год. Восхитительный рецепт из простых и доступных продуктов.

https://glavred.info/recipes/vy-tochno-porazite-vseh-recept-zakuski-na-novyy-god-2024-10514095.html Ссылка скопирована

Закуска рулет на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с youtube

Простая и очень легкая закуска на Новый год 2024, которая поразит всех ваших родных.

Рецепт необычной и красивой закуски на праздничный стол. Рулетик из яиц с начинкой сразит всех.

Для начинки нужен будет тунец. Если тунец не любите, можно приготовить из сардин.

видео дня

Рулет на Новый год за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 3 шт

Сыр твердый - 100 гр

Тунец - 120 гр

Майонез - 2 столовых ложки

Маслины или оливки

Укроп - для украшения

Яйца помыть, отварить вкрутую и остудить. Почистить яйца и отделить желтки от белков. В чашу блендера переложить все белки.

Сыр порезать на кубики и добавить в блендер к белкам.

Добавить к сыру и белкам тунец и майонез.

Перемолоть всю начинку блендером до однородной массы.

Застелить фольгу на поверхность и выложить равномерным слоем нашу массу.

Выложить ровной полоской маслины или оливки по вкусу, как на фото.

Как сделать рулет на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

При помощи фольги свернуть в рулетик, и отправить в холодильник на 10 минут.

В это время измельчить желтки. Можно натереть на мелкой терке.

Достаем рулет из холодильника. Посыпаем желтками и украшаем укропом.

Разрезаем порционно и подаем к столу настоящую вкуснятину.

Вкусный рулет на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.