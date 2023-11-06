Вы удивитесь, как это вкусно: незабываемый и очень простой рецепт закуски

Оригинальная намазка на хлеб. Быстрый и самый вкусный паштет из фасоли, рецепт всех удивит.

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Самый вкусный и быстрый паштет рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим вкусный и простой паштет без мяса. Всего 1 банка фасоли, и изысканная намазка на хлеб готова.

Такой паштет обожают готовить хозяйки, ведь он настолько прост в приготовлении.

Попробуйте приготовить, вы точно не пожалеете о такой находке.

Самый быстрый паштет - рецепт

Вам понадобится:

Фасоль красная консервированная - 1 банка (250 гр)

Яйца - 2 шт

Плавленый сыр - 2 шт

Орехи - 20 гр

Чеснок - по вкусу

Растительное масло - 1 столовая ложка

Соль, перец по вкусу

С фасоли слить всю жидкость, добавить в блендер. Яйца обязательно отварить вкрутую, почистить и отправить тоже в блендер.

По вкусу чистим 1 зубчик чеснока и отправляем к фасоли и яйцам.

Также добавляем плавленный сыр, соль, ложку растительного масла. Чистим грецкие орехи или миндаль.

Когда все продукты соединили в блендере, измельчаем все до однородного состояния.

На кусочки хлеба, желательно подсушенного на сковороде, намазываем паштет.

По вкусу можно украсить гренки с паштетом из красной фасоли тоненькими кусочками соленого огурчика.

Такой паштет можно хранить в холодильнике до 4 дней.

Смотрите видео, как готовить паштет из фасоли рецепт:

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