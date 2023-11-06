Вы удивитесь, как это вкусно: незабываемый и очень простой рецепт закуски

Готовим вкусный и простой паштет без мяса. Всего 1 банка фасоли, и изысканная намазка на хлеб готова.
Такой паштет обожают готовить хозяйки, ведь он настолько прост в приготовлении.
Попробуйте приготовить, вы точно не пожалеете о такой находке.
Самый быстрый паштет - рецепт
Вам понадобится:
- Фасоль красная консервированная - 1 банка (250 гр)
- Яйца - 2 шт
- Плавленый сыр - 2 шт
- Орехи - 20 гр
- Чеснок - по вкусу
- Растительное масло - 1 столовая ложка
- Соль, перец по вкусу
С фасоли слить всю жидкость, добавить в блендер. Яйца обязательно отварить вкрутую, почистить и отправить тоже в блендер.
По вкусу чистим 1 зубчик чеснока и отправляем к фасоли и яйцам.
Также добавляем плавленный сыр, соль, ложку растительного масла. Чистим грецкие орехи или миндаль.
Когда все продукты соединили в блендере, измельчаем все до однородного состояния.
На кусочки хлеба, желательно подсушенного на сковороде, намазываем паштет.
По вкусу можно украсить гренки с паштетом из красной фасоли тоненькими кусочками соленого огурчика.
Такой паштет можно хранить в холодильнике до 4 дней.
Смотрите видео, как готовить паштет из фасоли рецепт:
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