Забытый салат из СССР, который был в каждом доме: рецепт с секретом

Невероятно вкусный и легкий салат Мимоза с секретом. Рецепт из СССР, который был в каждом доме на праздничном столе.
Салат Мимоза готовить очень просто, главное выбрать правильные ингредиенты.
Этот рецепт салата готовить стоит по-новому, чтобы удивить ваших гостей.
Салат Мимоза из СССР - новый рецепт
Вам понадобится:
- Сардины - 1 банка
- Отварной картофель - 1 шт
- Морковь - 1 шт
- Семена кунжута - 100 гр
- Яйца отварные - 3 шт
- Яйца перепелиные - 6 шт
- Голландский сыр - 120 гр
- Зеленый лук
- Майонез легкий - 2 столовых ложи
- Укроп
- Соль
Картофель и морковь предварительно помыть, отварить до готовности и чистить. Овощи натереть на мелкой терке.
Твердый сыр, желательно Голландский, натереть на мелкой терке и отложить в глубокую тарелку.
Яйца предварительно отварить, почистить и отделить белки от желтков.
Белки натереть на мелкой терке и отложить отдельно.
Веточки лука помыть, мелко порезать.
Из банки сардины слить всю жидкость. Переложить в глубокую тарелку.
Соединить все ингредиенты: картофель, морковь, сардины, зеленый лук, белки, соевый соус, майонез, соль и хорошо перемешать.
Кунжут обжарить на сковороде.
Желтки натереть на мелкой терке или измельчить вилкой.
Перепелиные яйца очистить и сделать порционный салат.
Столовую ложку салата Мимоза выложить на ладонь, в серединку положить 1 перепелиное яйца, и красиво оформить салат в виде морковки.
Обвалять заготовку в желтках, а потом в семенах кунжута.
Украсить салат Мимоза веточкой укропа и переложить на красивое блюдо для подачи.
Смотрите видео, как готовить салат Мимоза по-новому рецепт:
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