Забытый салат из СССР, который был в каждом доме: рецепт с секретом

Невероятно вкусный и новый рецепт салата Мимоза, который ошеломит всех своим вкусом. Готовить очень просто.

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Шикарный салат Мимоза по-новому рецепту / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с видео

Невероятно вкусный и легкий салат Мимоза с секретом. Рецепт из СССР, который был в каждом доме на праздничном столе.

Салат Мимоза готовить очень просто, главное выбрать правильные ингредиенты.

Этот рецепт салата готовить стоит по-новому, чтобы удивить ваших гостей.

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Салат Мимоза из СССР - новый рецепт

Вам понадобится:

Сардины - 1 банка

Отварной картофель - 1 шт

Морковь - 1 шт

Семена кунжута - 100 гр

Яйца отварные - 3 шт

Яйца перепелиные - 6 шт

Голландский сыр - 120 гр

Зеленый лук

Майонез легкий - 2 столовых ложи

Укроп

Соль

Картофель и морковь предварительно помыть, отварить до готовности и чистить. Овощи натереть на мелкой терке.

Твердый сыр, желательно Голландский, натереть на мелкой терке и отложить в глубокую тарелку.

Яйца предварительно отварить, почистить и отделить белки от желтков.

Белки натереть на мелкой терке и отложить отдельно.

Веточки лука помыть, мелко порезать.

Из банки сардины слить всю жидкость. Переложить в глубокую тарелку.

Соединить все ингредиенты: картофель, морковь, сардины, зеленый лук, белки, соевый соус, майонез, соль и хорошо перемешать.

Кунжут обжарить на сковороде.

Желтки натереть на мелкой терке или измельчить вилкой.

Перепелиные яйца очистить и сделать порционный салат.

Столовую ложку салата Мимоза выложить на ладонь, в серединку положить 1 перепелиное яйца, и красиво оформить салат в виде морковки.

Обвалять заготовку в желтках, а потом в семенах кунжута.

Украсить салат Мимоза веточкой укропа и переложить на красивое блюдо для подачи.

Смотрите видео, как готовить салат Мимоза по-новому рецепт:

Кто такая zhuravlina_cooking zhuravlina_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На zhuravlina_cooking подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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