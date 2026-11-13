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Маньяк в хоккейной маске возвращается: франшиза "Пятница, 13-е" получит продолжение

Виталий Кирсанов
13 ноября 2026, 22:22
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Режиссер, который подарил Джейсону мачете и хоккейную маску, спустя более 40 лет вернется к франшизе.
Культовая франшиза "Пятница, 13-е" получит продолжение
Культовая франшиза "Пятница, 13-е" получит продолжение / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Новая часть хоррор-франшизы выйдет в 2027 году
  • Режиссером стал автор второй и третьей частей
  • Это первый полнометражный фильм серии с 2009 года

Культовый маньяк Джейсон Вурхиз вернется на большие экраны: новую часть хоррор-франшизы "Пятница, 13-е" снимет Стив Майнер, режиссер второй и третьей частей оригинальной серии. Премьера ожидается в 2027 году, а сама лента станет первым полнометражным фильмом франшизы с 2009 года. Название серии отсылает к пятнице, 13-му - дню, который суеверные люди считают несчастливым.

Сценарий картины написал Дэвид Флигель, точная дата премьеры пока не названа. Об этом сообщило издание Deadline.

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Именно в фильмах Майнера Джейсон впервые взял в руки мачете, а затем надел хоккейную маску, ставшую визитной карточкой персонажа. Кроме того, режиссер снял фильм "Хэллоуин: 20 лет спустя" (1998).

Картину создадут по независимой модели. Финансированием и производством займется семья Барсамян, которая контролирует права на франшизу через компанию Horror, Inc. Партнером проекта выступит CatchLight Studios, а прокатом в Северной Америке займется Cineverse.

Что говорят создатели нового фильма

Исполнительный вице-президент Horror, Inc. Робби Барсамян подчеркнул, что выбор режиссера неслучаен.

"Для поколений фанатов образ Джейсона неотделим от творческих решений, которые Стив Майнер принес на экран", - заявил Барсамян.

Сам режиссер признался, что не ожидал такой долгой жизни созданного им образа.

"Я понятия не имел, что он станет одним из самых культовых символов фильмов ужасов", - сказал Майнер.

При этом он не скрывает радости от возвращения к франшизе.

"Я в восторге от того, что вернусь и продолжу это наследие", - добавил режиссер.

Что известно о франшизе "Пятница, 13-е"?

Первая "Пятница, 13-е" вышла в 1980 году. Фильм Шона Каннингема рассказывал о вожатых летнего лагеря "Кристал-Лейк", которые столкнулись с неизвестным убийцей. Картину сняли примерно за 550 тысяч долларов.

В оригинальном фильме убийцей оказалась Памела Вурхиз, а главным героем последующих частей стал ее сын Джейсон. Совокупные мировые кассовые сборы фильмов серии приблизились к 450 миллионам долларов.

Интерес к истории подогрел сериал-приквел "Кристал-Лейк" от Peacock и A24. Памелу Вурхиз в нем сыграла Линда Карделлини, а юного Джейсона - Каллум Винсон.

Фильмы ужасов - новости

Как сообщал Главред, хоррор-классика 1980-х переживает новую волну интереса. Так, права на экранизацию оригинального сценария 1984 года приобрела Paramount Pictures, и в Голливуде снимут обновленную версию "Кошмара на улице Вязов" появится уже в новой версии. Судя по всему, проект станет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

Летом жанр понес и потерю. В возрасте 74 лет умер режиссер фильмов "Маска" и "Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна" Чак Рассел. Также он снял фильм ужасов "Капля".

Новые хорроры готовят и другие режиссеры. Ранее вышел тизер нового жуткого хоррора от режиссера "Восстания зловещих мертвецов". Фильм "Восстание зловещих мертвецов" вышел в 2023 году, его снял Ли Кронин.

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