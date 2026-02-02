О чем вы узнаете:
- Почему мы так боимся числа 13
- Откуда происходит фобия пятницы 13
Суеверия — странная, но неотъемлемая часть человеческой культуры, передаваемая из поколения в поколение. Среди сотен примет о разбитых зеркалах и черных котах особое место занимает страх перед пятницей 13-го. Для кого-то это лишь повод для шуток, а для других — реальная причина отменить важную встречу или отложить путешествие.
Фобия этой даты даже имеет официальное научное название — параскаведекатриафобия. Но откуда взялась массовая тревога? Действительно ли история скрывает мрачные события, связанные с этим днем, или человечество стало жертвой удачного мифа, усиленного поп-культурой? Главред попытался разобраться в этом вопросе.
Страх как "коктейль" из мифов и предрассудков
Автор канала "Проклятый рационалист" Артем Албул отмечает, что страх перед пятницей 13-го не имеет единого исторического источника. Это скорее "коктейль" из религиозных сюжетов, математических предубеждений и литературных вымыслов.
На протяжении веков люди отдельно боялись числа 13 (трискайдекафобия) и недолюбливали пятницу. Однако их фатальное сочетание в массовом сознании сформировалось относительно недавно.
Христианский контекст: 13 за столом и день скорби
Одним из главных источников суеверия стала христианская традиция. На Тайной вечере было 13 человек — Иисус и 12 апостолов, причем тринадцатым считают Иуду Искариота.
Пятница же в христианстве воспринималась как день скорби, ведь именно в пятницу произошло распятие Иисуса Христа. Объединение двух символов "несчастья" создало благоприятную почву для формирования страха.
Почему число 13 кажется "неправильным"
Нелюбовь к числу 13 также имеет нумерологические корни. Число 12 во многих культурах считалось завершенным и гармоничным:
- 12 месяцев в году
- 12 знаков Зодиака
- 12 колен Израилевых
- 12 часов на циферблате
Число 13, следующее за ним, воспринималось как нечто лишнее, хаотичное и нарушающее порядок.
Видео о том, почему мы так боимся числа 13, можно посмотреть здесь:
Тамплиеры и популярный миф
Часто возникновение страха связывают с расправой над орденом тамплиеров. По легенде, в пятницу 13 октября 1307 года король Франции Филипп IV Красивый приказал арестовать и уничтожить членов ордена.
Однако Артем Албул отмечает: хотя событие было действительно кровавым, нет никаких доказательств, что современники связывали его со страхом перед пятницей 13-го. Эта связь приобрела популярность только в XX веке, в частности благодаря художественной литературе и массовой культуре.
Как Голливуд сделал суеверие глобальным
Окончательно "проклятый" статус даты закрепил Голливуд. Выход фильма ужасов "Пятница 13-е" в 1980 году превратил локальный суеверие в мировой феномен.
Образ Джейсона Вурхиза сделал для популяризации параскаведекатриафобии больше, чем все средневековые легенды вместе взятые.
Психология страха: почему мозг нас обманывает
Наш мозг подвержен иллюзии подтверждения. Если в обычный вторник у вас сломается машина — это просто неприятность. Но если это произойдет в пятницу 13-го, мозг мгновенно найдет "объяснение": "Ну конечно, сегодня же такой день".
Мы игнорируем сотни удачных пятниц и запоминаем только те случаи, которые подкрепляют наши страхи.
Пятница 13-е — яркий пример того, как случайные совпадения, религиозные символы и маркетинговые приемы создают коллективную иллюзию. Рациональный подход и научные данные доказывают: этот день не опаснее любого другого.
Об источнике: канал "Проклятый рационалист"
"Проклятый рационалист" — это один из самых популярных украинских научно-популярных YouTube-каналов, созданный для продвижения критического мышления и борьбы с интеллектуальным мошенничеством. Автором и ведущим проекта является Артем Албул, который в своих выпусках фокусируется на развенчании распространенных мифов, псевдонаучных теорий и медицинских фейков. Контент канала основан на принципах доказательности, где каждое утверждение проверяется через актуальные научные исследования и официальные данные международных организаций. Проект отличается ироничным стилем подачи, высоким уровнем аргументации и стремлением научить зрителя самостоятельно отличать факты от манипуляций. На сегодняшний день канал является ключевой площадкой для формирования медиаграмотности и рационального мировоззрения в украинском цифровом пространстве.
