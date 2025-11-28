Настоящий элемент культуры: как правильно называть 'килим' на украинском языке

Оказывается, в Украине есть множество соответствий к слову "килим".

Как правильно называть "ковер" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как появилось слово "ковер"

Какие синонимы к нему есть в украинском языке

Украинцы часто украшают свои дома коврами. Это привычный и красивый элемент интерьера, который использовали еще наши предки. Однако, не все знают, что слово "килим" - не украинское.

Главред решил разобраться, можно ли говорить слово "килим".

Откуда происходит слово "килим"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что "килим" - это не украинское слово.

Он подчеркнул, что слово "килим" тюркского происхождения, но оно официально указано в наших словарях и его можно использовать.

"Украинский язык широкий, как Днепр, поэтому грех не знать и других соответствий к слову ковер", - подчеркнул музыкант.

Чем можно заменить слово "килим"

Рами Аль Шаер добавил, что первое соответствие "килима" - это слово "коц".

"Такие "коцики" изготавливали и изготавливают на Харьковщине. Они являются элементом культурного наследия Украины", - говорится в видео.

Также есть синонимы "ліжник" и "гобелен".

"Последнее хоть и французского происхождения, однако если речь идет именно о коврах, которые вешаются на стену, то это гобелены. Они имеют не только узоры, но и иногда целые сюжетные линии", - продолжил мужчина.

Кроме того, по его словам, существуют диалектные формы названий "килима", такие как:

верета;

палас;

хідник.

Как на украинском называть "килим" - видео:

