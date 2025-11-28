Настоящий элемент культуры: как правильно называть 'килим' на украинском языке

Вы узнаете:
- Как появилось слово "ковер"
- Какие синонимы к нему есть в украинском языке
Украинцы часто украшают свои дома коврами. Это привычный и красивый элемент интерьера, который использовали еще наши предки. Однако, не все знают, что слово "килим" - не украинское.
Главред решил разобраться, можно ли говорить слово "килим".
Откуда происходит слово "килим"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что "килим" - это не украинское слово.
Он подчеркнул, что слово "килим" тюркского происхождения, но оно официально указано в наших словарях и его можно использовать.
"Украинский язык широкий, как Днепр, поэтому грех не знать и других соответствий к слову ковер", - подчеркнул музыкант.
Чем можно заменить слово "килим"
Рами Аль Шаер добавил, что первое соответствие "килима" - это слово "коц".
"Такие "коцики" изготавливали и изготавливают на Харьковщине. Они являются элементом культурного наследия Украины", - говорится в видео.
Также есть синонимы "ліжник" и "гобелен".
"Последнее хоть и французского происхождения, однако если речь идет именно о коврах, которые вешаются на стену, то это гобелены. Они имеют не только узоры, но и иногда целые сюжетные линии", - продолжил мужчина.
Кроме того, по его словам, существуют диалектные формы названий "килима", такие как:
- верета;
- палас;
- хідник.
Как на украинском называть "килим" - видео:
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
