Слова 'будоражить' не существует - названы красивые украинские аналоги

Вместо русского "будоражить" украинский язык предлагает богатый спектр выражений-аналогов.

https://glavred.info/culture/slova-budorazhit-ne-sushchestvuet-nazvany-krasivye-ukrainskie-analogi-10705886.html Ссылка скопирована

Как сказать на украинском "будоражить"/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему слово "будоражить" не является украинским

Какие украинские аналоги можно использовать вместо "будоражить"

Какие выражения подходят для романтического оттенка

Язык - это живой организм, который постоянно меняется и адаптируется. Некоторые слова, которые мы часто употребляем, на самом деле не относятся к украинской лексике. Одним из таких является "будоражить".

Чтобы передать волнение, эмоциональность или романтические переживания, украинский язык предлагает свои варианты. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал об украинских аналогах слову "будоражить", которые звучат более естественно.

видео дня

По его словам, слова "будоражить" в украинском языке не существует. Вместо него следует использовать украинские аналоги:

баламутить;

взбудоражить;

куйовдити;

збуджувати;

взволновать.

Если контекст требует романтического или эмоционального оттенка, Аль Шаер советует такие выражения, которые передают чувства:

звихрювати сердце;

взбудоражить чувства;

взволновать душу.

Музыкант отметил, что употребление таких живых, украинских слов делает язык более аутентичным, богатым и выразительным, позволяет избегать калек из русского и сохранять культурную и языковую самобытность.

Как сказать на украинском "будоражить" - видео:

Украинский язык - материалы по теме

Ранее Главред рассказывал, что слова "брезгувать" никогда не существовало в украинском языке, однако есть множество украинских соответствий. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер назвал самые распространенные варианты.

Также слово "именинник" является калькой из русского языка. Фронтмен группы Бульвар ЛУ привел украинское соответствие.

Кроме этого, в украинском языке слово "наглый" часто используют неправильно, считая его синонимом "наглый". Рами Аль Шаер объяснил, что "наглый" означает неожиданный, внезапный.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред