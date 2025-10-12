Слова 'будоражить' не существует - названы красивые украинские аналоги

Вы узнаете:
- Почему слово "будоражить" не является украинским
- Какие украинские аналоги можно использовать вместо "будоражить"
- Какие выражения подходят для романтического оттенка
Язык - это живой организм, который постоянно меняется и адаптируется. Некоторые слова, которые мы часто употребляем, на самом деле не относятся к украинской лексике. Одним из таких является "будоражить".
Чтобы передать волнение, эмоциональность или романтические переживания, украинский язык предлагает свои варианты. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал об украинских аналогах слову "будоражить", которые звучат более естественно.
По его словам, слова "будоражить" в украинском языке не существует. Вместо него следует использовать украинские аналоги:
- баламутить;
- взбудоражить;
- куйовдити;
- збуджувати;
- взволновать.
Если контекст требует романтического или эмоционального оттенка, Аль Шаер советует такие выражения, которые передают чувства:
- звихрювати сердце;
- взбудоражить чувства;
- взволновать душу.
Музыкант отметил, что употребление таких живых, украинских слов делает язык более аутентичным, богатым и выразительным, позволяет избегать калек из русского и сохранять культурную и языковую самобытность.
Как сказать на украинском "будоражить" - видео:
Украинский язык - материалы по теме
Ранее Главред рассказывал, что слова "брезгувать" никогда не существовало в украинском языке, однако есть множество украинских соответствий. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер назвал самые распространенные варианты.
Также слово "именинник" является калькой из русского языка. Фронтмен группы Бульвар ЛУ привел украинское соответствие.
Кроме этого, в украинском языке слово "наглый" часто используют неправильно, считая его синонимом "наглый". Рами Аль Шаер объяснил, что "наглый" означает неожиданный, внезапный.
Вас также может заинтересовать:
- Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивит
- Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку делают украинцы
- Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред