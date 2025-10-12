Укр
Слова "будоражить" не существует - названы красивые украинские аналоги

Руслана Заклинская
12 октября 2025, 18:54
94
Вместо русского "будоражить" украинский язык предлагает богатый спектр выражений-аналогов.
Вы узнаете:

  • Почему слово "будоражить" не является украинским
  • Какие украинские аналоги можно использовать вместо "будоражить"
  • Какие выражения подходят для романтического оттенка

Язык - это живой организм, который постоянно меняется и адаптируется. Некоторые слова, которые мы часто употребляем, на самом деле не относятся к украинской лексике. Одним из таких является "будоражить".

Чтобы передать волнение, эмоциональность или романтические переживания, украинский язык предлагает свои варианты. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал об украинских аналогах слову "будоражить", которые звучат более естественно.

видео дня

По его словам, слова "будоражить" в украинском языке не существует. Вместо него следует использовать украинские аналоги:

  • баламутить;
  • взбудоражить;
  • куйовдити;
  • збуджувати;
  • взволновать.

Если контекст требует романтического или эмоционального оттенка, Аль Шаер советует такие выражения, которые передают чувства:

  • звихрювати сердце;
  • взбудоражить чувства;
  • взволновать душу.

Музыкант отметил, что употребление таких живых, украинских слов делает язык более аутентичным, богатым и выразительным, позволяет избегать калек из русского и сохранять культурную и языковую самобытность.

Как сказать на украинском "будоражить" - видео:

Ранее Главред рассказывал, что слова "брезгувать" никогда не существовало в украинском языке, однако есть множество украинских соответствий. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер назвал самые распространенные варианты.

Также слово "именинник" является калькой из русского языка. Фронтмен группы Бульвар ЛУ привел украинское соответствие.

Кроме этого, в украинском языке слово "наглый" часто используют неправильно, считая его синонимом "наглый". Рами Аль Шаер объяснил, что "наглый" означает неожиданный, внезапный.

Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

