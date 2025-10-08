Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово 'пантелик'

Вы узнаете:
В украинском языке существуют некоторые слова, которые можно увидеть в литературе, или их часто употребляют в повседневной жизни, но найти в словарях их значение очень трудно. В частности, это можно сказать о слове "пантелик".
Что означает слово "пантелик"
В Украине можно часто услышать фразу "збити з пантелику", что означает дезориентировать, заморочить голову, вывести из равновесия, смутить, запутать.
Из этого можно сделать вывод, что "пантелик" - это здравый смысл, ясное видение, равновесие.
Происхождение слова "пантелик"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что "пантелик" - самое загадочное украинское слово, происхождение которого никому не известно.
По его словам, "спантеличити" или "збитися з пантелику" звучит красиво, но возникает вопрос - что такое "пантелик"?
Он подчеркнул, что многие считают, что это польское, словацкое или немецкое слово, но это не так.
"В польских рукописях это слово впервые упоминалось только в 1851 году, в то время как Иван Котляревский использовал это слово еще 50 лет до того в своей "Энеиде"", - говорится в видео.
Как появилось слово "пантелик"
Рами Аль Шаер отметил, что главная версия, которая очень похожа на правду, звучит так: Котляревский просто придумал слово "пантелик", а вместе с тем известную фразу "збивати з пантелику".
"Ничего удивительного, ведь Котляревский часто придумывал свои слова, то ли для рифмы, то ли для юмористической окраски. "Пантелик" в значении смысла является неологизмом, который придумал Котляревский", - подытожил автор видео.
Откуда в украинском языке слово "пантелик" - видео:
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
