Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"

Мария Николишин
8 октября 2025, 11:45
Значение некоторых слов трудно найти даже в словарях.
Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово 'пантелик'
Как появилось слово "пантелик" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какое значение у слова "пантелик"
  • Как оно появилось в Украине

В украинском языке существуют некоторые слова, которые можно увидеть в литературе, или их часто употребляют в повседневной жизни, но найти в словарях их значение очень трудно. В частности, это можно сказать о слове "пантелик".

Главред решил разобраться, откуда взялось слово "пантелик".

Что означает слово "пантелик"

В Украине можно часто услышать фразу "збити з пантелику", что означает дезориентировать, заморочить голову, вывести из равновесия, смутить, запутать.

Из этого можно сделать вывод, что "пантелик" - это здравый смысл, ясное видение, равновесие.

Происхождение слова "пантелик"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что "пантелик" - самое загадочное украинское слово, происхождение которого никому не известно.

По его словам, "спантеличити" или "збитися з пантелику" звучит красиво, но возникает вопрос - что такое "пантелик"?

Он подчеркнул, что многие считают, что это польское, словацкое или немецкое слово, но это не так.

"В польских рукописях это слово впервые упоминалось только в 1851 году, в то время как Иван Котляревский использовал это слово еще 50 лет до того в своей "Энеиде"", - говорится в видео.

Как появилось слово "пантелик"

Рами Аль Шаер отметил, что главная версия, которая очень похожа на правду, звучит так: Котляревский просто придумал слово "пантелик", а вместе с тем известную фразу "збивати з пантелику".

"Ничего удивительного, ведь Котляревский часто придумывал свои слова, то ли для рифмы, то ли для юмористической окраски. "Пантелик" в значении смысла является неологизмом, который придумал Котляревский", - подытожил автор видео.

Откуда в украинском языке слово "пантелик" - видео:

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

украинский язык
