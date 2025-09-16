Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называют

Алёна Воронина
16 сентября 2025, 04:35
68
На самом деле в украинском языке нельзя употреблять слово "копчик" - есть другое слово, которое следует использовать вместо этого.
Книга, Ольга Багний
Как сказать по-украински "копчик"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как сказать на украинском "копчик"
  • Какой ошибки стоит избегать

Когда мы называем различные части тела человека на украинском языке, то довольно часто могут возникать противоречия относительно определенных слов. К такому списку, например, относится слово "копчик" - так называют кость в нижней части позвоночника человека, которая состоит из 3-5 сросшихся позвонков.

Однако не все догадываются, что на самом деле неправильно употреблять такое слово - для обозначения этой кости нужно использовать совсем другой термин. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Кто-то пошутил, что "копчик" - это маленький-маленький полицейский. Многие называют "копчиком" нижнюю часть позвоночника. Но в украинском языке слова "копчик" нет. Есть слово "куприк". Запомните, нижняя часть позвоночника называется "куприк", - пояснила она.

Также Багний объяснила, как правильно ставить ударение в слове "спина".

"Кстати, уж если говорим о спине, обратите внимание, что говорим не "спинА", а "спИна". Вот так правильно", - добавила она.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "копчик":

Как ранее рассказывал Главред, учительница дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Ольга Багний
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без света

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без света

06:41Война
Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавших

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавших

01:07Война
В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

00:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Китайский гороскоп на завтра 16 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 16 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

Последние новости

07:34

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:10

Где три различия между мужчинами в спортзале: надо иметь "зрение орла", чтобы ответить

06:41

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без светаФото

06:10

Потери и результаты наступления РФ за вторую неделю сентября в цифрахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой и внуком за 45 секунд

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
05:27

Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

05:00

Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствияВидео

04:35

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называютВидео

04:09

Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать вниманиеВидео

Реклама
03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

01:30

"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

01:07

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавшихФотоВидео

00:40

В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

00:04

Игра Лукашенко: эксперт рассказал, как "Запад-2025" может стать его "планом Б"

15 сентября, понедельник
23:04

Скандал с допингом Мудрика: как корова может сократить срок дисквалификации

23:01

Почему в этот день обязательно нужно попариться: строгие приметы 16 сентября

21:53

"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

Реклама
21:39

Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условиеВидео

21:30

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

21:01

Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

20:59

Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее времяВидео

20:55

Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

20:45

Гороскоп на сегодня 16 сентября: Близнецам - серьезная ссора, Ракам - знакомство

20:26

"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

20:20

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

20:01

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

19:48

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

19:34

Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавшихФото

19:25

"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

19:13

Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

19:10

Трамп крутится как уж на сковородке из-за санкций против РФмнение

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

18:42

Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

18:32

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

18:27

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

18:16

У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

Реклама
18:14

Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут

18:10

На крючке — краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба

17:51

"Опыт горькой ценой": Украина готова научить Европу сбивать дроны - Игнат

17:40

Какой цвет одежды вы обычно носите: любимые оттенки раскроют тип характера

17:29

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровениемВидео

17:10

Коридор затмений: какие 3 знака зодиака резко изменят свою судьбу

17:07

Шторм усиливается: Украина под влиянием жесткой магнитной бури

16:56

В банках Украины покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

16:51

Смогут ли россияне оккупировать Купянск: командир полка "Ахиллес" ответил

16:38

У Земли появилась еще одна Луна - открытие астрономов может изменить мир

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять