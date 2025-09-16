Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называют

Вы узнаете:
Когда мы называем различные части тела человека на украинском языке, то довольно часто могут возникать противоречия относительно определенных слов. К такому списку, например, относится слово "копчик" - так называют кость в нижней части позвоночника человека, которая состоит из 3-5 сросшихся позвонков.
Однако не все догадываются, что на самом деле неправильно употреблять такое слово - для обозначения этой кости нужно использовать совсем другой термин. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Кто-то пошутил, что "копчик" - это маленький-маленький полицейский. Многие называют "копчиком" нижнюю часть позвоночника. Но в украинском языке слова "копчик" нет. Есть слово "куприк". Запомните, нижняя часть позвоночника называется "куприк", - пояснила она.
Также Багний объяснила, как правильно ставить ударение в слове "спина".
"Кстати, уж если говорим о спине, обратите внимание, что говорим не "спинА", а "спИна". Вот так правильно", - добавила она.
