Душевные поздравления с Днем рождения: шикарные картинки и приятные слова

День рождения - самая знаменательная дата для каждого человека. Главред собрал душевные слова и шикарные картинки, которые помогут выразить теплые чувства, порадовать именинника и сделать праздник еще ярче.
Выбирайте лучшие поздравления для близких, друзей и коллег.
Поздравления с Днем рождения стихи
Всей семьёй хотим поздравить
С днем рождения тебя!
Пожелать хотим здоровья,
Сил и счастья на века!
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Поздравления с Днем рождения в прозе
С днем рождения! Пусть судьба радует удачей, в жизни царят мир и радость, а каждый день приносит повод для улыбки. Желаю, чтобы все мечты обязательно сбывались. Крепкого здоровья, любви, успехов и только самого светлого!
С днем рождения! От всей души желаю счастья, крепкого здоровья и больших успехов во всех начинаниях. Пусть в жизни не будет места грусти и болезням, а каждый день дарит радость и вдохновение. Пусть судьба балует приятными сюрпризами, а в делах сопутствуют процветание и удача. Всех благ!
Поздравляю с днем рождения! Пусть здоровье будет надежным, благополучие — прочным, удача — верным спутником, а успех — постоянным гостем. Желаю, чтобы в доме всегда царили уют, достаток, тепло, радость и смех. Пусть рядом будут верные друзья, а близкие наполняют жизнь любовью, заботой и гармонией.
Вам может быть интересно:
- С Международным днем сельских женщин - красивые картинки и теплые поздравления
- Поздравления с Днём Святого Николая - красивые картинки и пожелания
- Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред