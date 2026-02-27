13 продуктов, которые помогут лучше спать: что именно стоит включить в рацион

По словам экспертов, хороший сон зависит не от одного продукта, а от общего рациона.

Какие продукты улучшают качество сна

Что не стоит есть перед сном

Сбалансированное питание может работать как естественный "регулятор" сна — и все больше исследований это подтверждают. Эксперты, на которых ссылается Verywell Health, выделили 13 продуктов, которые помогают организму вырабатывать мелатонин, стабилизировать уровень сахара в крови и снижать напряжение нервной системы.

Все это напрямую влияет на то, как быстро мы засыпаем и как хорошо отдыхаем ночью.

Продукты, поддерживающие качественный сон

1. Фисташки

Один из самых мощных природных источников мелатонина. Содержат также витамин B6, необходимый для синтеза серотонина — нейромедиатора, регулирующего цикл сна и бодрствования.

2. Шпинат

Богат магнием, который расслабляет мышцы и нервную систему. Дефицит магния часто связывают с трудностями засыпания.

3. Эдамаме

Соевые бобы содержат триптофан, изофлавоны и витамин B6. Исследования показывают: после их употребления шансы на качественный сон возрастают в 2,5 раза.

4. Ромашковый чай

Обладает естественным седативным эффектом благодаря антиоксиданту апигенину. Не содержит кофеина, поэтому идеально подходит для вечернего ритуала.

5. Твердый сыр

Содержит триптофан, магний, цинк и витамин B6 — комбинацию, которая помогает организму вырабатывать мелатонин.

6. Кисло-вишневый сок

Один из немногих продуктов, где мелатонин содержится в значительном количестве. Есть данные, что он может уменьшать проявления бессонницы.

7. Молоко

Сочетание триптофана и кальция делает его классическим "сонным" напитком: кальций помогает организму эффективнее использовать триптофан.

8. Индейка, курица, рыба, яйца

Богаты триптофаном, а яйца — еще и мелатонином. Важно: большие порции белка перед сном могут иметь обратный эффект.

9. Цельнозерновые продукты

Коричневый рис, овес, киноа стабилизируют уровень сахара в крови, что помогает избежать снижения мелатонина. Также содержат витамин B6.

10. Орехи и семечки

Фисташки - чемпионы по мелатонину, миндаль и грецкие орехи - природные источники гормона сна, а тыквенные семечки и арахис содержат триптофан.

11. Фрукты

Бананы, киви, ананас, вишни содержат калий, магний и триптофан, а также природные соединения серотонина и мелатонина.

12. Авокадо

Богато магнием и калием. Магний может снижать уровень тревожности - одного из главных врагов здорового сна.

13. Батат

Еще один источник магния и калия, помогающий мышцам расслабиться.

Почему эти продукты работают

Качество сна зависит не от одного "волшебного" ингредиента, а от общего рациона. На сон влияют:

мелатонин — гормон, регулирующий цикл сна;

— гормон, регулирующий цикл сна; серотонин — предшественник мелатонина;

— предшественник мелатонина; магний — снижает кортизол и успокаивает нервную систему;

— снижает кортизол и успокаивает нервную систему; триптофан — аминокислота, из которой синтезируются серотонин и мелатонин;

— аминокислота, из которой синтезируются серотонин и мелатонин; витамины группы B — помогают вырабатывать мелатонин;

— помогают вырабатывать мелатонин; омега-3 и витамин D - влияют на уровень серотонина.

Специалисты отмечают, что продукты, способствующие сну, следует употреблять в течение дня, а не только перед сном - так организм лучше регулирует гормональные процессы.

Что может испортить ночной отдых

кофеин

острая пища

алкоголь

сладости

жирные блюда

кислые продукты

Они могут повышать уровень кортизола, вызывать изжогу или резкие колебания сахара в крови — все это затрудняет засыпание.

Об источнике: Verywellhealth Verywell Health — это популярный американский онлайн-ресурс, специализирующийся на медицинской информации. Платформа публикует материалы о здоровье, уходе за собой, заболеваниях, лечении и профилактике. Контент создается медицинскими журналистами и проходит проверку сертифицированными врачами и специалистами. Сайт принадлежит медиакомпании Dotdash Meredith и считается одним из самых надежных потребительских ресурсов в сфере здравоохранения.

