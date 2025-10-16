Луна влияет на сон сильнее, чем казалось - ученые выступили с предупреждением

Ученые предупреждают, что во время полнолуния заснуть становится значительно труднее, чем мы привыкли думать и объяснили природу такой тенденции для организма.

Даже если вы соблюдаете все правила здорового сна, полнолуние может разрушить ваш покой, и наука теперь имеет на это убедительные доказательства. Многие люди замечали, что ночью в полнолуние заснуть труднее, и теперь исследования подтверждают - этот эффект вполне реален. Об этом говорится в статье научного издания Popular Science.

Главред выяснил, как луна влияет на сон.

Как луна нарушает сон

"Многие люди романтизируют созерцание полнолуния, особенно таких особых событий, как жатва или голубая луна, так что, возможно, влияние происходит от эмоций, а не от физиологии", - говорит доктор Стивен Карстенсен, консультант по вопросам расстройств дыхания, связанных со сном.

Но даже если роль эмоций не отрицается, учёные фиксируют чёткие физиологические изменения в организме во время полнолуния.

Почему трудно заснуть

В 2013 году швейцарские ученые обнаружили, что во время полнолуния мозговая активность во время глубокого сна уменьшается на 30%, люди засыпают в среднем на пять минут дольше и спят на 20 минут меньше. Также они отметили снижение уровня мелатонина - гормона, отвечающего за засыпание.

"Мы знаем, что свет, искусственный или естественный, может подавлять мелатонин, поэтому вполне вероятно, что лунный свет может иметь естественный эффект, способствующий пробуждению", - объясняет доктор Алекс Димитриу, психиатр и специалист по медицине сна.

Второе исследование обнаружило, что мужчины страдают от воздействия полнолуния больше, чем женщины: их сон сокращается на 50 минут. А венгерские учёные, наоборот, заметили, что именно женщины чаще имеют проблемы со сном в этот период.

Как начать спать лучше

Чтобы избежать влияния лабораторной среды, учёные из Вашингтонского университета провели исследование в трёх аргентинских общинах - от городов до поселений без электричества. Результаты оказались впечатляющими, ведь все участники спали меньше и дольше засыпали в ночи перед полнолунием, независимо от доступа к искусственному освещению.

По мнению исследователей, это может быть эволюционным наследием - когда-то люди оставались активными под ярким лунным светом, чтобы охотиться или работать.

Карстенсен добавляет, что сегодня на наш сон сильнее влияет искусственный свет городов, чем луна, но биологическая реакция на естественный свет все еще остается в нашем теле.

"Способность луны сокращать общее время сна на целый час является довольно значительной. Если полная луна может иметь такое большое влияние, то влияние яркого экрана, расположенного прямо перед лицом, может быть еще большим", - объясняет доктор Алекс Димитриу.

