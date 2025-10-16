У всех людей одинаково - ученые раскрыли, сколько весит душа и как она выглядит

О чем идет речь в материале:
В 2013 году фармакологическая корпорация ROCHE в швейцарском Базеле провела серию экспериментов, которые ошеломили даже самых ярых скептиков. Ученые подтвердили результаты эксперимента американского медика и биолога Дункана Макдугала, который еще в 1906 году впервые попытался взвесить душу человека. Об этом говорится в программе "Затерянный мир", передает 2+2.
Что делает душа
"Многие медики, которые, чем глубже они заходят в медицину, тем ближе приходят к пониманию, что жизнь человека не концентрируется в физическом теле. Есть что-то другое, более тонкое, более длительное, хоть более устойчивое, которое имеет большее значение, чем просто физический объект", - объясняет врач-хирург, преподаватель Марина Туркевич-Хорошилова.
Как Макдугал взвесил душу
Макдугал создал специальную кровать-весы, на которой размещал неизлечимо больных людей. Когда они умирали, он фиксировал одинаковую потерю веса - 21 грамм. Ученый сделал вывод, что именно столько весит человеческая душа, которая покидает тело.
Результаты его работы тогда опубликовали в журнале "Американская медицина", однако большинство коллег отнеслись к этому открытию скептически.
Как вычислить вес души
Спустя столетие швейцарские ученые решили проверить, действительно ли душа имеет физическую форму. И на этот раз результаты оказались еще более убедительными.
Ученые использовали сверхсовременную аппаратуру и зафиксировали момент, когда тело после смерти теряет ровно 21 грамм.
Как выглядит душа человека
Более того - они увидели материальный след, который оставляет душа.
"Через определенные приборы визуализировали это небольшое облачко, которое показалось им даже серебристым, с определенным весом, но плотностью меньше воздуха. Оно формирует так называемое фантомальное пространство после себя, фактически голограмму", - рассказала Туркевич-Хорошилова.
Ученые пришли к выводу, что душа имеет плотность в 176 раз меньше плотности воздуха, но при этом обладает собственной массой - именно той, которую измерил Макдугал и которую теперь подтвердили современные эксперименты.
