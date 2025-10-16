У всех людей одинаково - ученые раскрыли, сколько весит душа и как она выглядит

Ученые вновь подтвердили невероятное открытие и раскрыли тайну души человека - сколько она весит и даже, как она выглядит после смерти.

Сколько весит душа человека - ученые рассказали, как выглядит душа / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Есть ли у людей душа

Что известно о душе

Какой вес души

В 2013 году фармакологическая корпорация ROCHE в швейцарском Базеле провела серию экспериментов, которые ошеломили даже самых ярых скептиков. Ученые подтвердили результаты эксперимента американского медика и биолога Дункана Макдугала, который еще в 1906 году впервые попытался взвесить душу человека. Об этом говорится в программе "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, что такое душа.

Что делает душа

"Многие медики, которые, чем глубже они заходят в медицину, тем ближе приходят к пониманию, что жизнь человека не концентрируется в физическом теле. Есть что-то другое, более тонкое, более длительное, хоть более устойчивое, которое имеет большее значение, чем просто физический объект", - объясняет врач-хирург, преподаватель Марина Туркевич-Хорошилова.

Как Макдугал взвесил душу

Макдугал создал специальную кровать-весы, на которой размещал неизлечимо больных людей. Когда они умирали, он фиксировал одинаковую потерю веса - 21 грамм. Ученый сделал вывод, что именно столько весит человеческая душа, которая покидает тело.

Результаты его работы тогда опубликовали в журнале "Американская медицина", однако большинство коллег отнеслись к этому открытию скептически.

Как вычислить вес души

Спустя столетие швейцарские ученые решили проверить, действительно ли душа имеет физическую форму. И на этот раз результаты оказались еще более убедительными.

Ученые использовали сверхсовременную аппаратуру и зафиксировали момент, когда тело после смерти теряет ровно 21 грамм.

Как выглядит душа человека

Более того - они увидели материальный след, который оставляет душа.

"Через определенные приборы визуализировали это небольшое облачко, которое показалось им даже серебристым, с определенным весом, но плотностью меньше воздуха. Оно формирует так называемое фантомальное пространство после себя, фактически голограмму", - рассказала Туркевич-Хорошилова.

Ученые пришли к выводу, что душа имеет плотность в 176 раз меньше плотности воздуха, но при этом обладает собственной массой - именно той, которую измерил Макдугал и которую теперь подтвердили современные эксперименты.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Загублений світ" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

