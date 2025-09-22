Зловещий эксперимент: врач устроил пугающий опыт и нашел "21 грамм смерти"

Согласно гипотезе Дункана Макдугалла, душа обладает физическим весом, а значит, её можно "взвесить".

Стал известен результат эксперимента о душе человека / Коллаж Главред, фото Pexels/Jan van der Wolf, Pexels/Mikhail Nilov

Дункан Макдугалл, попытался научно доказать существование души у человека

Во время наблюдений, когда человек умирал, вес тела уменьшился на 21,3 грамма

В 1907 году американский врач из Массачусетса, Дункан Макдугалл, попытался научно доказать существование души у человека. Для своих экспериментов он использовал умирающих пациентов, а также собак, которых усыпляли специально.

Хотя Макдугалл утверждал, что смог зафиксировать массу души, научное сообщество впоследствии опровергло его выводы, сообщает IFLScience.

Согласно гипотезе Макдугалла, душа обладает физическим весом, а значит, её можно "взвесить". Он полагал, что когда человек умирает, душа покидает тело, и в этот момент должна произойти небольшая, но заметная потеря массы.

Для этого он соорудил специальную кровать-весы, на которую укладывал шестерых пациентов, находившихся в терминальной стадии туберкулеза. Этих людей выбрали из-за их неподвижности перед смертью — это должно было минимизировать погрешности в измерениях.

Во время одного из наблюдений, когда человек умирал, вес тела уменьшился на 21,3 грамма. В других случаях потери массы также составляли около 20 граммов. На основании этих данных Макдугалл сделал вывод: душа действительно существует и весит примерно 21 грамм.

Чтобы подтвердить свою теорию, он провёл аналогичный эксперимент с 15 собаками — часть из них была умерщвлена. Врач предполагал, что у животных души нет, и, следовательно, их вес не должен меняться после смерти. Так и произошло: вес животных оставался прежним, что, по мнению Макдугалла, подтверждало его гипотезу.

Результаты своих наблюдений он опубликовал в местных СМИ и научных изданиях. Однако учёные быстро раскритиковали методику, заявив, что эксперимент был некорректным.

Во-первых, точно определить момент смерти крайне сложно. Во-вторых, изменение веса можно было объяснить испарением влаги с кожи, которое происходит после остановки кровообращения. Кроме того, применённые весы могли быть недостаточно точными, а сама выборка пациентов — слишком маленькой.

Собаки, в отличие от людей, почти не потеют, что могло объяснить отсутствие потери массы. Также не учтены были другие физические процессы, происходящие в момент смерти.

В результате Дункан Макдугалл не доказал наличие души, зато прославился как врач, который ради сомнительного эксперимента наблюдал за умирающими людьми и усыпил животных. Его работа до сих пор служит примером того, как ненаучный подход может привести к ложным выводам и этическим вопросам.

