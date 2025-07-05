Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Смерть - временная": священник рассказал, что происходит с душой после смерти

Руслана Заклинская
5 июля 2025, 20:22
354
Священник Тимчук отметил, что, согласно Библии, душа человека не исчезает после смерти, а продолжает существовать.
'Смерть - временная': священник рассказал, что происходит с душой после смерти
Что происходит с душой после смерти / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Y.V.Tymchuk, Свято-Михайловский Златоверхий мужской монастырь

Вы узнаете:

  • Что происходит с человеком после завершения земной жизни
  • Существует ли реинкарнация
  • Нужно ли молиться за умерших

Что происходит с душой после смерти - вопрос, который волнует человечество с давних времен. В христианстве ответ на него основывается на Священном Писании. Об этом рассказал священник ПЦУ Юлиан Тимчук.

По его словам, Библия четко учит, что после смерти душа не исчезает и не прекращает существовать, а продолжает свой путь.

видео дня

"Каждая душа предстает перед Богом. В Послании к евреям апостол Павел говорит: "Человеку предназначено один раз умереть, а потом суд", - подчеркнул священник.

Эти слова свидетельствуют о том, что человек имеет только одну жизнь на земле, а затем наступает Божий суд. Реинкарнации, как отметил отец Юлиан, нет: тело после смерти "подвергается тлению, а душа - она вечна".

Священник Тимчук обратил внимание на то, что состояние души после смерти зависит от ее духовного состояния при жизни. Души грешников остаются отделенными от Бога.

Это подтверждает известная притча Иисуса Христа, приведенная в Евангелии от Луки, о богаче и Лазаре. Она показывает, что после смерти души находятся в разных местах и состояниях: одни в мире и свете, другие - в страдании и тьме. Священник также подчеркнул, что смерть - не конец, а временное явление.

"В Евангелии от Иоанна мы читаем слова: "Ибо наступает час, когда все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия и выйдут из гробов". Смерть - временная, она словно тайник, в который мы прячем, чтобы потом найти. Рано или поздно наступит тот самый час, когда все воскреснут. Это означает, что смерть словно тайник, где человек временно находится, чтобы впоследствии воскреснуть", - пояснил священник.

Он также напомнил о важности молитвы за умерших.

"Рано или поздно наступит час всеобщего воскресения, и тогда Божий суд будет над каждой душой, которая когда-либо жила здесь на земле в теле", - добавил священник Тимчук.

Смотрите видео с объяснением священника, что происходит с душой после смерти:

Как ранее сообщал Главред, бумажка на лбу умершего - это не обязательный обряд, а скорее часть традиционного ритуала. По словам священника Алексея Филюка, эта практика в основном характерна для церквей Московского патриархата.

Священник Православной церкви Украины также объяснил в своем видео в TikTok, что связывание ног или рук умершего - это древний обрядовый обычай, который не имеет ничего общего с христианским вероучением.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юлиан Тимчук

Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник ПЦУ Юлиан Тимчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

21:22Украина
"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

21:16Война
Трамп публично ответил, сможет ли закончить войну в Украине

Трамп публично ответил, сможет ли закончить войну в Украине

18:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

Гороскоп на завтра 6 июля: Львам - клевета, Скропионам - приятные новости

Гороскоп на завтра 6 июля: Львам - клевета, Скропионам - приятные новости

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

Последние новости

21:22

Ракет для систем ПВО хватит на неделю-две: военные аналитики бьют тревогу

21:16

"Украина умоляла о МиГ-29": Дуда рассказал, как США блокировали передачу самолетов

20:31

Почему мужчины живут меньше - ответ в хромосомах

20:22

"Смерть - временная": священник рассказал, что происходит с душой после смертиВидео

19:58

Пережил две мировые войны: как выглядит самый старый крокодил в мире

Украина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал деталиУкраина совместно с США будет производить дроны: Зеленский рассказал детали
19:36

Теперь вдвое дороже: украинских беженцев в Европе ждут новые расходы

19:10

Ароматы Трампа сейчас вдыхает весь мирмнение

18:53

Трамп публично ответил, сможет ли закончить войну в Украине

18:42

Россия запустила "Кинжалы": в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы

Реклама
18:27

Самое важное английское слово для новичка - что такое "to be"

18:23

РФ разжигает конфликт с Азербайджаном: ГУР выявило перемещение войск

17:54

"Бесконечное количество россиян": враг хочет зайти в Днепропетровскую область

17:50

Дорофеева оказалась в постели с бывшим: видео попало в сетьВидео

17:30

ВСУ влупили по заводу РФ, производящему детали для Шахедов и Искандеров - Генштаб

17:29

Почему выражение "выживают сильнейшие" - ошибочно

17:26

Дефицит и колебания цен на бензин в Украине: эксперт предупредил водителей

16:42

Всем украинцам повысят минимальную пенсию - когда и насколько вырастут выплаты

16:23

Воины ЛСР взяли в плен иностранца, который воевал на стороне РФ: что он рассказал

16:16

Рабочая неделя - четыре дня: в Раде ответили, будут ли украинцы меньше работать

15:58

Учителя в Украине будут получать большую зарплату: когда ждать надбавки

Реклама
15:36

США продолжат помогать Украине: у Зеленского назвали неожиданную причину

15:31

Когда ударит жара +38: синоптик предупредила об опасной погоде и назвала дату

15:22

Украине нужны Patriot: Трамп вышел с решительным заявлением

15:21

Откуда берется газ в Украине - правда без мифов

15:20

Жизнь одного знака зодиака никогда не будет прежней: что принесет транзит УранаВидео

15:02

Путин ставит Трампа за ничто: Подоляк резко высказался о переговорах с РФ

14:51

"Первая любовь": Ступка показал свою "сладкую булочку"

14:21

Какой год был худшим в истории человечества: что было и как мы выжили

14:19

Как есть мидии, креветки и улиток и выглядеть как леди, а не бродяга: правила этикетаВидео

14:12

Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - перезагрузка, Водолеям - удача

14:04

Цена обвалилась на 40%: в магазинах подешевел любимый сезонный продукт украинцев

13:55

"Враг давит количеством": Сырский назвал одно из самых тяжелых направлений фронта

13:38

Когда ваша жизнь кардинально изменится: обо всем расскажет дата рождения

13:30

В аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли из-за угрозы атаки дронов - СМИ

12:58

"Пусть Бог даст всем разум": священник сказал, можно ли спать головой или ногами к иконамВидео

12:58

Транзит Урана 7 июля 2025: кого уволят и поднимут на новый уровеньВидео

12:53

КНДР россиянам мало: ГУР сообщило о попытках РФ вовлечь в войну еще одну страну

12:50

Опухший и старый: как сейчас выглядит путинист Харатьян

12:45

Прорываются в другую область, чтобы обойти ВСУ: раскрыта коварная тактика россиян

12:11

Огромное сожаление: Брэд Питт высказался о токсичном разводе с Джоли

Реклама
12:07

Как кушать тост по всем правилам: советы от "короля современного этикета"

11:52

Дешевой теперь не найти: какая рыба в Украине стала настоящей роскошью

11:52

В Китае готовы помогать Украине в мирных усилиях: что предлагает МИД

11:32

"Любил жизнь": умер звезда "Зачарованных"

11:07

Где ошибка на рисунке: только самый умный найдет ее за 12 секунд

10:44

Мужчина только сел в салон: в Одессе взорвался автомобиль, первые подробностиВидео

10:41

Как хранить ягоды в холодильнике: два суперлайфхака, которые спасут от плесени

10:32

"Путин хочет не территорий": в WSJ назвали новую главную цель Путина в войне

09:58

Оккупанты прорвались и захватили территории: ISW назвали направления горячих боев

09:06

ВСУ ударили по аэродрому РФ, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ: детали

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять