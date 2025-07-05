'Смерть - временная': священник рассказал, что происходит с душой после смерти

Священник Тимчук отметил, что, согласно Библии, душа человека не исчезает после смерти, а продолжает существовать.

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Что происходит с душой после смерти / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Y.V.Tymchuk, Свято-Михайловский Златоверхий мужской монастырь

Вы узнаете:

Что происходит с человеком после завершения земной жизни

Существует ли реинкарнация

Нужно ли молиться за умерших

Что происходит с душой после смерти - вопрос, который волнует человечество с давних времен. В христианстве ответ на него основывается на Священном Писании. Об этом рассказал священник ПЦУ Юлиан Тимчук.

По его словам, Библия четко учит, что после смерти душа не исчезает и не прекращает существовать, а продолжает свой путь.

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"Каждая душа предстает перед Богом. В Послании к евреям апостол Павел говорит: "Человеку предназначено один раз умереть, а потом суд", - подчеркнул священник.

Эти слова свидетельствуют о том, что человек имеет только одну жизнь на земле, а затем наступает Божий суд. Реинкарнации, как отметил отец Юлиан, нет: тело после смерти "подвергается тлению, а душа - она вечна".

Священник Тимчук обратил внимание на то, что состояние души после смерти зависит от ее духовного состояния при жизни. Души грешников остаются отделенными от Бога.

Это подтверждает известная притча Иисуса Христа, приведенная в Евангелии от Луки, о богаче и Лазаре. Она показывает, что после смерти души находятся в разных местах и состояниях: одни в мире и свете, другие - в страдании и тьме. Священник также подчеркнул, что смерть - не конец, а временное явление.

"В Евангелии от Иоанна мы читаем слова: "Ибо наступает час, когда все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия и выйдут из гробов". Смерть - временная, она словно тайник, в который мы прячем, чтобы потом найти. Рано или поздно наступит тот самый час, когда все воскреснут. Это означает, что смерть словно тайник, где человек временно находится, чтобы впоследствии воскреснуть", - пояснил священник.

Он также напомнил о важности молитвы за умерших.

"Рано или поздно наступит час всеобщего воскресения, и тогда Божий суд будет над каждой душой, которая когда-либо жила здесь на земле в теле", - добавил священник Тимчук.

Смотрите видео с объяснением священника, что происходит с душой после смерти:

Как ранее сообщал Главред, бумажка на лбу умершего - это не обязательный обряд, а скорее часть традиционного ритуала. По словам священника Алексея Филюка, эта практика в основном характерна для церквей Московского патриархата.

Священник Православной церкви Украины также объяснил в своем видео в TikTok, что связывание ног или рук умершего - это древний обрядовый обычай, который не имеет ничего общего с христианским вероучением.

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О персоне: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

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