Почему связывают руки и ноги умершим: священник раскрыл правду о 'магических путах'

Связывание рук или ног умершего - давняя традиция, которая на самом деле не имеет никакого отношения к христианскому вероучению или спасению души.

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Священник развеял мифы о "волшебных" шнурках и дал важное предупреждение / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Для чего связывают ноги и руки умершего

Почему эти шнурки воруют

Нужно ли связывать ноги покойному

С погребением связано немало обрядовых действий, которые сохранились по сей день, однако далеко не все из них имеют христианскую подоплеку. Одним из таких является связывание ног или рук умершего. Священник ПЦУ Алексей Филюк развеял популярные мифы вокруг этого обычая в TikTok.

По его словам, это старинная обрядность, которая не имеет никакого отношения к христианскому вероучению и спасению души.

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"Видимо, чтобы не сбежали, потому что уже умерли, или чтобы не танцевали на том свете", - с иронией заметил отец. - "Это - обрядность, которая к спасению души, к христианской жизни не имеет никакого отношения".

Священник пояснил, что связывание рук или ног - это чисто практическое действие, которое помогает разместить тело ровно в гробу. И хотя это не является обязательным, такая традиция сохранилась во многих общинах.

В то же время Филюк предостерег верующих от чрезмерного внимания к этим обрядовым деталям, особенно если речь идет о суевериях.

"Есть вредные люди, которые очень пантруют (пристально смотрят - Главред) те шнурки, потому что думают, что они что-то помогают. Братья и сестры, если Бог не поможет, то те шнурки вам только черта в дом приведут", - подчеркнул отец Алексей.

Он также обратил внимание на плохую тенденцию в селах, где иногда пытаются украсть эти "путы" якобы для магических целей. По словам Филюка, это является тяжким грехом и проявлением язычества.

"Не занимайтесь спиритизмом, не занимайтесь язычеством. Верьте в Бога, молитесь. А связаны ли ноги у покойника или не связаны - это не имеет никакого значения", - подытожил он.

Смотрите видео с объяснением священника:

Как сообщал Главред, бумажка на лбу умершего - это не обязательный элемент, а часть традиции. Такая практика больше распространена в церквях Московского патриархата, отметил священник Филюк.

Также отец Алексей опроверг распространенную примету, что беременная женщина не может быть крестной мамой. По его словам, это суеверия, ведь крещение одного ребенка не имеет никакого влияния на ребенка в утробе.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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