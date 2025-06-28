Можно ли ставить памятник самоубийце: священник ответил на деликатный вопрос

Священник объяснил, можно ли поставить памятник на могиле человека, который ушел в мир иной, совершив самоубийство.

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Можно ли ставить памятник самоубийце/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Можно ли ставить памятник самоубийце

Как должен выглядеть такой памятник

В христианской традиции, особенно в православии, самоубийство считается грехом, и церковь традиционно отказывалась отпевать таких людей или разрешать захоронение на освященной земле. Поэтому нередко можно встретить ситуации, когда людей, покончивших жизнь самоубийством, хоронили где-то сбоку за пределами кладбища.

Поэтому и отношение к установке памятников на таких могилах бывает неоднозначным. О том, можно ли ставить памятник, если человек покончил жизнь самоубийством, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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"Этот вопрос такой, знаете, интересный... Каждый человек, который жил на планете Земля, стоит уважения. И для семьи он остается отцом, матерью, дочерью или сыном. И семья, если хочет себе почтить память, например, о своем ребенке, может это сделать. Хотя это и не поможет для души, для спасения", - пояснил священник.

Он отметил, что если многие люди даже ставят небольшие памятники для своих умерших домашних животных, то почему нельзя поставить человеку.

"Знаете, я был когда-то в Киеве. И даже на собачке Барсику киевляне ставят надгробие. Для кошки Мурки ставят надгробие. А здесь человек. Ну, вот человек, возможно психически больной был, неуравновешенный, и совершил суицид. Но родные хотят знать, что он похоронен, и они ставят памятник. Поэтому греха поставить памятник на самоубийцу нет", - сказал отец Алексей Филюк.

В то же время он подчеркнул, что такой памятник в таком случае должен быть без креста.

Смотрите видео о том, можно ли ставить памятник самоубийце:

Как ранее сообщал Главред, отец Алексей Филюк рассказал, почему на похоронах переворачивают стулья и стоит ли так делать. Священник объяснил, действительно ли стоит придерживаться такого ритуала на похоронах.

Также ранее священник удивил ответом на вопрос, сколько раз в день нужно молиться. На самом деле не все догадываются, как часто нужно молиться - отец Алексей Филюк дал разъяснения.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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