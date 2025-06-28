Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли ставить памятник самоубийце: священник ответил на деликатный вопрос

Алёна Воронина
28 июня 2025, 13:37
59
Священник объяснил, можно ли поставить памятник на могиле человека, который ушел в мир иной, совершив самоубийство.
Кладбище, священник Алексей Филюк
Можно ли ставить памятник самоубийце/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Можно ли ставить памятник самоубийце
  • Как должен выглядеть такой памятник

В христианской традиции, особенно в православии, самоубийство считается грехом, и церковь традиционно отказывалась отпевать таких людей или разрешать захоронение на освященной земле. Поэтому нередко можно встретить ситуации, когда людей, покончивших жизнь самоубийством, хоронили где-то сбоку за пределами кладбища.

Поэтому и отношение к установке памятников на таких могилах бывает неоднозначным. О том, можно ли ставить памятник, если человек покончил жизнь самоубийством, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Этот вопрос такой, знаете, интересный... Каждый человек, который жил на планете Земля, стоит уважения. И для семьи он остается отцом, матерью, дочерью или сыном. И семья, если хочет себе почтить память, например, о своем ребенке, может это сделать. Хотя это и не поможет для души, для спасения", - пояснил священник.

Он отметил, что если многие люди даже ставят небольшие памятники для своих умерших домашних животных, то почему нельзя поставить человеку.

"Знаете, я был когда-то в Киеве. И даже на собачке Барсику киевляне ставят надгробие. Для кошки Мурки ставят надгробие. А здесь человек. Ну, вот человек, возможно психически больной был, неуравновешенный, и совершил суицид. Но родные хотят знать, что он похоронен, и они ставят памятник. Поэтому греха поставить памятник на самоубийцу нет", - сказал отец Алексей Филюк.

В то же время он подчеркнул, что такой памятник в таком случае должен быть без креста.

Смотрите видео о том, можно ли ставить памятник самоубийце:

Как ранее сообщал Главред, отец Алексей Филюк рассказал, почему на похоронах переворачивают стулья и стоит ли так делать. Священник объяснил, действительно ли стоит придерживаться такого ритуала на похоронах.

Также ранее священник удивил ответом на вопрос, сколько раз в день нужно молиться. На самом деле не все догадываются, как часто нужно молиться - отец Алексей Филюк дал разъяснения.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник кладбища самоубийство Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Смертельный удар по Одессе: в ВСУ раскрыли детали атаки дронов РФ

Смертельный удар по Одессе: в ВСУ раскрыли детали атаки дронов РФ

15:10Украина
Россия может запускать до 1000 БПЛА за ночь: эксперт предупредил об опасности

Россия может запускать до 1000 БПЛА за ночь: эксперт предупредил об опасности

14:17Война
СМИ сообщили, что до Днепра долетел первый российский КАБ: в ВС прокомментировали

СМИ сообщили, что до Днепра долетел первый российский КАБ: в ВС прокомментировали

13:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
На фронте складывается очень плохая ситуация: в Третьей штурмовой забили тревогу

На фронте складывается очень плохая ситуация: в Третьей штурмовой забили тревогу

Тест на характер по форме большого пальца: какие ваши сильные и слабые стороны

Тест на характер по форме большого пальца: какие ваши сильные и слабые стороны

Одного сына потерял: путинист Басков готовится стать отцом

Одного сына потерял: путинист Басков готовится стать отцом

Над дочерью Киркорова снова издеваются в сети: она не выдержала

Над дочерью Киркорова снова издеваются в сети: она не выдержала

Пылают многоэтажки: Россия ударила по Одессе

Пылают многоэтажки: Россия ударила по Одессе

Последние новости

15:10

Смертельный удар по Одессе: в ВСУ раскрыли детали атаки дронов РФ

14:49

Дэвида Бэкхема срочно госпитализировали: что с ним случилоcь

14:20

Брянск затянуло дымом: СМИ сообщили о поражении ГУР военных объектов РФ

14:19

Гороскоп на июль 2025 для Раков: поездка, деньги, возвращение "бывших"Видео

14:17

Россия может запускать до 1000 БПЛА за ночь: эксперт предупредил об опасности

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
14:00

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - риск, Змеям - покупки

13:37

Можно ли ставить памятник самоубийце: священник ответил на деликатный вопрос

13:35

СМИ сообщили, что до Днепра долетел первый российский КАБ: в ВС прокомментировали

13:01

В Крыму на аэродроме РФ сильный пожар: СМИ сообщили о серьезных последствиях

Реклама
12:57

Гороскоп на июль 2025 для Близнецов: невероятные повороты судьбы, возможности и сюрпризыВидео

12:50

Предупреждение для чувствительных: магнитная буря пламенного уровня взволновала Украину

12:23

Из Украины за сутки выехало 51 тысяч человек: что неожиданно стало причиной

12:13

Катя Кузнецова удивила признанием, кого бы хотела сыграть из украинцев

11:49

ВСУ срывают планы врага: в ЦПД сообщили об изменении ситуации на фронте

11:30

"Ресурсы фактически исчерпаны": Путин вынужден резко уменьшить расходы на войну

11:30

В одной из стран ЕС введут обязательные работы для беженцев: отказ будет иметь последствия

10:46

Гороскоп на июль 2025 для Тельцов: известно, когда проблемы с финансами закончатсяВидео

10:39

Гороскоп Таро на завтра 29 июня: Ракам - везение, Скорпионам - остаться наедине

10:23

Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина

10:21

Число 255 найдет только гений: на загадку дается всего 11 секунд

Реклама
09:24

В России назревает финансовый коллапс: 17% экономики оказалось на грани срыва

09:23

Гороскоп на завтра 29 июня: Львам - незабываемое время, Девам - неурядицы

09:22

РФ наращивает вооружение: аналитики раскрыли коварный план оккупантов

08:57

Гороскоп на июль 2025 для Овнов: знакомство, много путаниц и важные новостиВидео

07:57

Из-под завалов достали тела супругов: дрон попал по 21-этажке в Одессе - какие последствияФотоВидео

06:37

Хитрый план Трампа: что будет с помощью Украине и к чему готовитьсямнение

06:10

Саммит НАТО: итоги для Украинымнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с наручными часами за 19 секунд

05:30

Штраф светит не всегда: можно ли ехать прямо, если горит стрелка светофора

04:35

Почему мы говорим "розарій", если там растут "троянди": учитель удивила объяснениемВидео

03:30

Операция в Беларуси или зачистка "ПМР": неожиданный прогноз нового плана для ВСУВидео

03:00

Скрытый "подарок" от полиции: как видеорегистратор может привести к штрафу

02:30

Цены попрут вверх: какие товары могут подорожать в Украине из-за стоимости нефти

01:43

4 знака зодиака, которые в июле начнут новый этап жизни

01:30

Самые романтичные и верные: 4 даты рождения, которые приносят счастье в любви

00:13

Пропасть: эксперты сравнили цены на малину в Украине и Сербии

00:11

Кабмин назначил нового главу Института национальной памяти - кто им стал

00:01

Одного сына потерял: путинист Басков готовится стать отцом

00:01

Пылают многоэтажки: Россия ударила по Одессе

27 июня, пятница
23:14

В Европе введут обязательные работы для беженцев: за отказ будут наказывать

Реклама
22:48

Бросок, заставивший заговорить мир: как украинский атлет стал главной звездой чемпионатаВидео

22:27

"Для защиты городов": Зеленский провел "технологическую" Ставку, что решили

22:25

Сердючку передумали наказывать за русский язык: языковой омбудсмен назвал причину

21:35

Названы 100 лучших фильмов XXI века: какие ленты попали в перечень

21:32

Свадьбу переносили из-за Путина: сын больного Кадырова женится

21:30

Исследование насторожило: какую цену готов заплатить ИИ, чтобы не быть отключенным

20:51

Счета за свет уменьшатся на 40%: какие настройки нужно изменить в стиралке

20:25

Пойдут ли россияне на Чернигов по аналогии с Сумами: эксперт удивил ответомВидео

20:25

Больше, чем легенда: что скрывает таинственная фигура казака МамаяВидео

20:14

ВСУ уничтожили на аэродроме в Волгоградской области два Су-34

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять