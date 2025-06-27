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Ни вкуса, ни пользы: сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке

Алёна Воронина
27 июня 2025, 11:27
534
Если "передержать" мясо в морозильной камере, то это может иметь печальные последствия.
Мясо, холодильник, девушка
Сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Как долго можно хранить замороженное мясо
  • Как долго можно хранить фарш в морозилке
  • Что произойдет с мясом, если держать его замороженным больше положенного срока

Морозильная камера - это настоящая помощница на кухне, ведь она помогает хранить продукты в течение длительного периода времени. При этом туда можно положить самые разнообразные продукты - от мяса до овощей и фруктов.

Но есть одно "но", которое должны учитывать все владельцы такой техники. Нужно помнить, что каждый вид продуктов имеет свой срок, в течение которого его можно хранить в морозильной камере. Если хранить дольше - он может потерять свои свойства и быть уже не таким вкусным.

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В сюжете "Сніданку з 1+1" со ссылкой на информацию Министерства социального хозяйства США рассказали, что замороженные продукты в морозильной камере не портятся, однако вечно хранить еду там не стоит. Прежде всего может пострадать качество продуктов - они потеряют полезные свойства.

Давайте разберемся, сколько можно хранить мясо в морозилке и можно ли есть мясо, которое долго лежало в морозилке. Также мы расскажем, сколько именно времени можно хранить в замороженном виде другие продукты.

Самый популярный продукт, который часто замораживают - мясо. Согласно рекомендациям, больше всего в морозилке можно хранить свинину - до года. Курятину, индейку а также говядину - чуть меньше девяти месяцев. А вот фарш следует использовать в течение четырех месяцев.

Коротким является срок использования продуктов, которые подвергли термической обработке. Например, готовое мясо, которое заморозили, надо съесть в течение трех месяцев.

Другие продукты можно хранить в морозильной камере следующим образом:

  • овощи - 1 год,
  • фрукты (кроме цитрусовых) - 1 год,
  • масло - до 9 месяцев,
  • молоко - 6 месяцев,
  • нежирная рыба - 6 месяцев,
  • жирная рыба - 3 месяца,
  • цитрусовые - 3 месяца,
  • консервированные морепродукты - не более 2 месяцев,
  • мороженое - до 2 месяцев,
  • творог - не более 1 месяца.

Смотрите видео о том, сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке:

Как долго хранятся овощи и фрукты в морозилке
Как долго хранятся овощи и фрукты в морозилке/ Инфографика: Главред

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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